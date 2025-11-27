De presas a pruebas de edad a inmigrantes: las concesiones de Llorca a Vox

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quería ahorrarse la ceremonia parlamentaria de escenificar un acuerdo por escrito con los compromisos adquiridos, como ocurrió con Carlos Mazón en junio de 2023 tras su pacto con el Vox de Vicente Barrera y Carlos Flores; tampoco quería una comparecencia para 'jurar' los principios de Vox, como el mismo Mazón tuvo que hacer en marzo pasado para conseguir que Vox le aprobara los presupuestos, ya acorralado por la gestión de la dana.

Vox, por su parte, tampoco ha considerado necesario exigirlo: prefería escuchar el discurso de investidura de Pérez Llorca. Sin embargo, sean cesiones o convicciones, el discurso del hasta ahora síndic del PPCV ha estado trufado de referencias que coinciden con la frecuencia de onda de los postulados de Vox.

La formación de ultraderecha quería oír a hablar de presas, de cauces, del pacto verde, de menores, de inmigración y de bajadas masivas de impuestos. Llorca ha atravesado todas y cada una de esas estaciones del itinerario que le pedía Vox. Estos son las principales referencias.

Llorca se pone deberes en materia hidráulica y también al Gobierno. "Obras hídricas que hay que realizar de forma obligatoria. Garantizar que en todos los presupuestos haya reparaciones a la presa de Buseo, tanques de tormentas, desbordamiento. Esto no lo podemos hacer solos. Exigirle al Gobierno de España que realice las obras".

El candidato Pérez Llorca cita el desvío de la Saleta, el drenaje transversal de la A-3, el encauzamiento del tramo más peligroso del río Túria, la reducción riesgo de inundaciones de València mediante la ampliación del antiguo lecho del Túria. Y reclama: "Que hagan de una vez por todas la presa de Vilamarxant, de Cheste y reparen la de Forata".

"Hay regulaciones ideológicas que frenan las obras hidráulicas que se necesitan. Hemos de limpiar nuestros barrancos, hemos de desviar los cauces para sentirnos más seguros, hemos de protegernos para proteger a las personas", añade.

Por eso, anuncia una iniciativa para instar y obligar al Gobierno de España a ejecutar todas las obras pendientes de desarrollo y "trasladaremos al Congreso y a las instituciones europeas para que la agenda del agua de la Comunitat Valenciana sea atendida. Y si el Gobierno no nos quiere atender, tomaremos todas las medidas necesarias".

También ha habido condena a las 'élites europeas', siguiendo la narrativa de Vox: "El Pacto Verde Europeo, tal y como está planteado por élites europeas, es la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestros agricultores. Su desarrollo ha fracasado para nuestro territorio, ha generado más burocracia, ha creído que para salvar el planeta ha de arruinar a quien trabaja toda la vida en la tierra. Nos jugamos el futuro del sector que hoy lucha por sobrevivir".

Menores migrantes

Pérez Llorca ha dedicado muchos minutos de su discurso a abordar la cuestión migratoria, desde diferentes ámbitos. "Llevamos meses adviertiendo de la sobreocupación de centros de menores. Nos oponemos a un reparto que utiliza los menores como mercancía política y deja fuera del reparto a los socios separatistas. Es chantaje utilizar a los menores para hacer política", ha dicho, anunciando una objeción a las políticas del Gobierno.

Llorca ha hablado del "control real de inmigración irregular que alimentan las mafias", en concreto, de acabar con las ayudas a las ONG que incentivan o facilitan la inmigración irregular, ha dicho; y ademas garantías y control eficaces, "incluso pruebas de control de edad si hace falta".

También ha hablado de la integración de los inmigrantes. Cabe recordar que en las últimas semanas Vox ha llevado medidas a las Corts para prohibir el nicab y el burka en espacios públicos. "Necesitamos ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso. Tenemos valores culturales, normas y convenciones democráticas que han de ser asumidos por todas las personas que vengan en un procedimiento real, humano y que esté adaptado a las necesidades que tengamos. Todos los países de nuestro alrededor están tratando de regular esta situación, todo lo contrario que el Gobierno de España", ha dicho sobre este tipo de medidas, sin entrar a concretar.

Fronteras y estadísticas

También ha pedido al Gobierno más vigilancia: "Es necesario que el Gobierno de España acabe de desplegar la vigilancia fronteriza exterior como tiene Andalucía".

El candidato del PP también ha defendido conocer la nacionalidad de los delitos, tal como ha impuesto Vox en el plan de estadísticas: “No hay que tener miedo a conocer el origen de quienes cometen los crímenes. ¿Por qué la izquierda calla? Hay que dar respuestas eficaces desde el gobierno a los problemas que preocupan a la ciudadanía”.

Pérez Llorca también habla de devolver menores: "Nuestro modelo es diferente. Por eso trabajamos para que los menores no acompañados que llegan a nuestra Comunitat vuelvan con sus padres”.