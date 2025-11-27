El PSPV rechaza a Llorca por ser "el testaferro de Mazón" y le sitúa como "uno más" de Vox

No ha sido una sorpresa que el PSPV haya anunciado su rechazo a la candidatura de Juanfran Pérez Llorca. Ahora bien, lejos que el relevo de Carlos Mazón pudiera suponer una rebaja de tono de los socialistas, la formación se ha lanzado de lleno contra el presidenciable tildándolo de "testaferro" de Mazón, "cómplice" de la "mayor corrupción moral", "empresario con traje de alcalde asesorado por condenados de la Gürtel" o de quedar como "uno más de Vox" tras su discurso de este jueves.

El presidenciable del PPCV no ha recibido ni dos minutos de tregua por parte de los socialistas que han insistido en que la única solución pasa por una convocatoria electoral adelantada, tanto a través de su líder, Diana Morant, en los pasillos de las Corts donde ha acudido a seguir en directo la sesión, como minutos después desde la tribuna por parte del síndic, José Muñoz, quien ha dibujado sobre Llorca la sombra de dos manos como un control sobre sus futuribles responsabilidades: la de Mazón y la del líder de Vox.

Si Llorca ha querido mostrar en su intervención una nueva etapa, desligada del actual 'president' en funciones, a quien no ha mencionado en todo su discurso, Muñoz se ha dedicado a erigirle en una continuación. De ahí que nada más comenzar, el síndic del PSPV ha empezado su intervención en la tribuna refiriéndose a Mazón, en ese momento un escaño vacío. Ssu mención se convertía en la primera que se hacía en el hemiciclo en toda la mañana. "¿Se avergüenza de él el PP?", se ha preguntado Muñoz.

Vinculación a Mazón

A partir de ahí ha comenzado un carrusel de reproches del síndic socialista hacia Llorca calificándole como "el testaferro de Mazón", "la persona interpuesta" y recordando que seguirá siendo "el número dos en el PP y en la Generalitat. "Y nunca el número dos ha venido a limpiar nada", sino "a tapar las vergüenzas", ha agregado. También le ha reprochado que ha estado en los dos pactos anteriores con Vox, en el de la investidura de 2023 como en el de los presupuestos de 2025, acusándole de ser "los mismos políticos con las mismas políticas".

Ni siquiera uno de los gestos lanzados por Llorca como forma de distanciarse de Mazón, el de pedir perdón desde la Generalitat a las víctimas si es elegido, ha convencido a los socialistas. "A las víctimas se les pide perdón sin condiciones", ha indicado el dirigente socialista quien se ha girado hacia la tribuna, desde donde siguen el debate representantes de las asociaciones, y les ha dado las gracias por su lucha y por lograr que el "indigno" vaya a dejar de ser 'president' de la Generalitat.

Esa vinculación con Mazón la ha continuado Muñoz hasta en el nombre propuesto por el dirigente socialista para el pacto que tiene con Vox. Pese a que Llorca ha planteado que se llame "Pacto de las Corts", Muñoz ha pedido que sea "el Pacto de la Perla", en referencia a la canción de Rosalía que el president dimitido puso en su historia de Instagram y que posteriormente cambió. "Una perla de mucho cuidado", ha explicado ante un pacto que, ha indicado, "es tan vergonzante que no se han atrevido ni a hacerlo público" ni "nadie de Génova a venir a apoyarle".

Abascal, "el jefe de todo"

Pero si Muñoz ha recordado el pasado de Llorca junto a Mazón, el futuro lo ha situado atado a Vox. Pese a que los voxistas no se habían referido al discurso del presidenciable en el momento en el que ha subido a la tribuna, Muñoz ha visto claro que las palabras dadas por el aspirante han sido al dictado de Abascal, al que ha situado como "el jefe de todo", y a quien ha calificado como "lo peor de la política española, quien representa el racismo, la lucha contra la modernidad, acabar con los derechos". "A eso ha unido su futuro" ha indicado.

De hecho, ha llegado un momento en el que Muñoz más que una reprimenda, le ha lanzado un aviso en torno a sus potenciales socios forzándoles a dejar de ser una "derecha moderada, conciliadora y dialogante" y que están "vendiendo el alma al diablo". "Su discurso es el epitafio, se ha encargado de decir lo que le está marcando la extrema derecha, no deja de ser uno más de ellos", ha indicado, incidiendo en que es Vox quien está creciendo a su costa sin asumir ningún tipo de gestión.

El reproche de los socialistas, muestra de que el nivel de crítica no bajará en exceso, ha ido incluso a lo personal para tratar de desmontar su imagen de "persona normal" recordando que es el segundo diputado con "más patrimonio" en las Corts y que él no es un alcalde, como ha intentado mostrarse, sino "un empresario con traje de alcalde asesorado por personas condenadas por la Gürtel".