Vox celebra el discurso de Llorca, pero le añade más exigencias en lengua e inmigración

Juanfran Pérez Llorca se va a comer este jueves con las riendas del Palau de la Generalitat cerca, muy cerca, pero sin tenerlas amarradas. Eso depende de Vox, cuyo síndic, José María Llanos ya ha pasado por la tribuna de oradores, y en 30 minutos de intervención no ha confirmado su apoyo. Aunque sí que lo ha dejado cerca tras mostrar su sintonía y predisposición. Para ello requiere una serie de compromisos extra a los dados en el discurso del presidenciable en temas como la llengua, agricultura, inmigración o política fiscal.

Vox apretará hasta el final y ese final será, como mínimo, la réplica que ha de tener Llorca a todos los grupos esta tarde. En ella los voxistas esperan escuchar las últimas exigencias que su portavoz ha desgranado en pleno debate después de "celebrar" que ya haya incluido en su planteamiento de gobierno varias de las que se han ido negociando en estas semanas en su primer discurso. "Celebro que las haya comprometido en el debate de investidura, espero que en su réplica se sumen los compromisos que le acabo de proponer", ha indicado Llanos.

Para esa respuesta el dirigente voxista le ha situado algunas de las medidas concretas sobre ejes ya conocidos y a los que ha hecho mención Llorca. El más claro, la inmigración, tema clave para los ultras. Así, tras aplaudirle algunas referencias dadas en su primer discurso, Llanos le ha exigido a Llorca que se comprometa a ejecutar los dos millones para llevar a cabo las pruebas de edad a menores migrantes, le ha reclamado que publique las estadísticas de delincuencia según los países de origen y que impulse un Observatorio de Seguridad.

"Comprométase a ello y contará el apoyo de Vox en la investidura", ha indicado Llanos. Ese esquema, el de aplaudir algunas de las cesiones anunciadas por Llorca en su discurso asumiendo las tesis de los voxistas y posteriormente añadir medidas concretas, es el que ha repetido en el resto de temas exigidas por los voxistas. Así, por ejemplo, ha estado la agricultura, donde el Pacto Verde Europeo ha sido principal foco de las críticas que ya había hecho el candidato y a las que se ha sumado Vox pidiéndole una convocatoria de ayudas extra para compensar sus costes.

También ha reclamado que se comprometa a mantener el recorte del 50 % a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, algo que ya se aplicó en el anterior acuerdo presupuestario de 2025 firmado por el Consell y Vox. "Es un chiringuito que pagamos con el dinero de los valencianos y también con nuestra libertad", ha indicado Llanos quien también ha reclamado "aplicar rápido y hasta las últimas consecuencias la ley de libertad educativa", norma también pactada por ambas formaciones.

"Tendrá el apoyo de Vox"

Asimismo, Vox ha apretado también en fiscalidad. En concreto, le ha reclamado una rebaja del Impuesto de Patrimonio "con carácter retroactivo" desde este mismo debate de investidura, así como una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e "incentivos a las familias y el emprendimiento". Tras ello, y ya centrado en la reconstrucción, Vox ha exigido un fondo de prevención frente a desastres naturales y "establecer un contacto directo con todas las víctimas de la riada". "Si hace eso, tendrá el apoyo de Vox", ha asegurado.

Las palabras de Llanos en la tribuna han sido precedidas por las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de la formación a nivel nacional y quien ha supervisado las negociaciones, en el Congreso quien ha asegurado que lo que ha podido leer del discurso de Llorca le ha "gustado". En este sentido, ha aplaudido que el presidenciable se haya "opuesto con claridad" al Pacto Verde Europeo, al pacto migratorio " afrontando la posibilidad de hacer políticas para revertirlo" o que haya hecho una "apuesta por la rebaja fiscal".