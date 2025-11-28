Conmoción por la trágica muerte de una médica de Urgencias: regresaba de ver a su familia en Cullera

La noticia de la trágica muerte de una médica del servicio de Urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva tras sufrir un accidente frontal a la salida de Cullera ha causado una honda conmoción entre la plantilla de trabajadores del centro sanitario.

Eva María Martos tenía 32 años. Como informó Levante-EMV, del mismo grupo editorial que Mediterráneo, este jueves, las primeras hipótesis sobre las causas del siniestro apuntan a que el conductor del otro vehículo implicado pudo haberse quedado dormido al volante antes de invadir el carril contrario e impactar sobre el coche que conducía la facultativa, según las fuentes consultadas por este diario.

A Eva no le gustaba conducir. Trabajaba en Urgencias desde hacía unos años y tenía un piso alquilado en Xàtiva, en la zona de l'Hort de l'Almúnia. A menudo acudía a trabajar en bicicleta. Era una chica sana, vegana y muy aficionada al deporte. En su entorno laboral destacan su carácter extrovertido, su trato afable y su extraordinaria profesionalidad. Se desvivía por los pacientes y en el trabajo siempre estaba dispuesta a ayudar y a hacer cambios.

Aunque sus raíces familiares están en Cullera, la vida de la médica fallecida se movía entre distintas ciudades. Hacía algún tiempo que había conocido a un chico en València con el que había entablado una relación. Estaba ilusionada y últimamente solía pasar mucho tiempo en el 'cap i casal'.

Venía de visitar a su familia

Este jueves, Eva se desplazó a Cullera a visitar a su familia. Cuando cogió el coche para abandonar la localidad de la Ribera Baixa hacia València, sin embargo, se produjo el fatal desenlace que acabó con su vida. Otro turismo impactó con su coche cuando circulaba a la altura del puente que sobrevuela la zona del 'avión' de Cullera, en dirección al término de Sueca. El aviso del accidente se dio a las 17.15 horas.

La violencia del choque fue tal que la mujer quedó atrapada en el interior de su vehículo. Los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelarla. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó dos ambulancias del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios médicos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la facultativa, pero no obtuvieron respuesta y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

El otro hombre implicado en el siniestro, de 56 años, fue asistido por politraumatismo y trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en una ambulancia del SAMU.