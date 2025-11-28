Salomé Pradas se rompe en la entrevista en 'Salvados': "Quería informarle de todo, pero Mazón no me cogió el teléfono"

El programa de la Sexta Salvados ha logrado cerrar una de las entrevistas más esperadas por todos, sobre todo para la sociedad valenciana. Se trata de la exconsellera de Justicia e Interior, la castellonense Salomé Pradas, quien contará toda la verdad sobre la gestión del día de la dana, una fecha de mal recuerdo pues se cobró 229 vidas. Si ayer el programa de televisión lanzó a sus redes sociales una pequeña dosis de la entrevista donde Salomé señaló que Mazónno le dijo ni dónde estaba ni tampoco lo vio preocupado, hoy ha emitido un nuevo avance.

En esta segunda píldora se puede ver a la responsable de Emergencias aquel fatídico 29-0 totalmente rota. "Yo sí que quería trasladarle lo que estaba pasando, creía que era importante que si nos informaban de una posible rotura de presa o que si íbamos a lanzar un Es Alert, que lo supiera", destaca y añade que "reflexionando después, hubiera sido necesario que el señor Mazón hubiera estado allí con nosotros".

El móvil del expresident, en la mochila

Uno de los momentos más duros es cuando Gonzo le pregunta que qué siente cuando Mazón dijo que no escuchó la llamada de Salomé a las 19.10 horas. En ese instante, Salomé se rompe y con los ojos llorosos dice “me generó gran dolor, pensé inmediatamente en las víctimas”.

"Fue el peor momento de la tarde, yo quería informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión del lanzamiento del Es Alert, no quería pedir ni valoración ni opinión, nada paró el Es Alert por parte del señor Mazón, porque yo ni pude informarle del momento en el que se estaba decidiendo, ni en el momento que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono", revela Salomé.

Este domingo, a partir de las 21:35 horas, se podrá ver en laSexta la entrevista completa de Gonzo a Pradas en la que relatará detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico de la Comunitat Valenciana.