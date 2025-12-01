El Gobierno aprueba el 'extraFLA' con 1.700 millones para la C.Valenciana

Oxígeno financiero para las cuentas de la Generalitat. El Gobierno de España, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este lunes asignar a varias autonomías un total de 2.934 millones de euros, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar. Es el conocido 'extra FLA' del que la Comunitat Valenciana es su principal beneficiaria con la recepción de 1.693 millones.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, las tres comunidades afectadas por esta medida son la Comunitat Valenciana, que se ve especialmente beneficiada, con 1.693 millones de euros, además de Cataluña, con 878 millones, y Región de Murcia, con 363 millones de euros. Esto es, la Comunitat Valenciana recibirá más de la mitad de los recursos extraordinarios aprobados este lunes por parte del Estado a las puertas de la toma de posesión del nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca.

Este extra FLA es un préstamos que realiza el Estado a las autonomías en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera. Este acuerdo, según inciden fuentes del Gobierno, se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las autonomías afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la no aprobación durante todo el ejercicio de 2025 hasta la fecha había sido uno de los motivos con los que el Ejecutivo autonómico, hasta ahora encabezado por Carlos Mazón, había cargado contra el Gobierno de España. La primera referencia llegó hace casi un año, en diciembre de 2024, en la Conferencia de Presidentes de Santander y tomó mayor vuelo durante los siguientes meses, especialmente en verano, cuando la situación de las arcas autonómicas se volvió crítica, con impagos a proveedores como las farmacias, incluido.

Préstamo complementado

Aquellos reproches lanzados por el Ejecutivo autonómico, que activó todo tipo de foros para cargar contra el Gobierno central, eran para el PSPV (y por tanto el propio Gobierno central) una "excusa" que evidenciaban la mala gestión del Consell y sus "recortes". El choque se calmó en julio con la petición de un crédito privado, que el Consejo de Ministros avaló, y que ahora se verá complementado con la recepción de este 'extra FLA'. Es más, este podría servir para cubrir el préstamo habilitado en verano.

Según añaden fuentes del Ejecutivo central, los 1.693 millones de euros que recibirá la Comunitat Valenciana de este mecanismo e suman a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año, y que se asignaron para cubrir los gastos extraordinarios no financieros ante la situación de emergencia derivada de la dana. De esta forma, agregan, la valenciana es la autonomía que más cantidad ha recibido de este fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Asimismo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado asignar a las autonomía adscritas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el primer trimestre de 2026 un total de 3.465,2 millones de euros. De estos, la Comunitat Valenciana será la segunda que más reciba, con 953 millones, solo por detrás de Cataluña que percibirá 1.351 millones. Este fondo supone una inyección financiera para facilitar la gestión de liquidez y pagos.