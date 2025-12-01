Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El jefe de gabinete de Mazón sobre la comida en El Ventorro: "Las comidas de trabajo algunas duran más, otras menos, en función de los temas"

Sigue en directo la comparecencia del jefe de gabinete de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents