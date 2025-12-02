En Directo
Directo: Pérez Llorca pide perdón: "Mis primeras palabras van dirigidas a las 229 víctimas de la dana"
El pleno comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente José Luis Olivas
Diego Aitor San José
Juanfran Pérez Llorca toma posesión este martes de su cargo como presidente de la Generalitat tras salir adelante su investidura la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, y una vez publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La sesión plenaria se celebra a las 12.00 horas y en ella Pérez Llorca jurará el cargo como nuevo presidente de la Comunitat Valenciana. Seguidamente, se dirigirá a la cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.
Cómo será el acto
Tras la toma de posesión, el nuevo presidente de la Generalitat saldrá de Les Corts en comitiva camino al Palau de la Generalitat, donde le espera el presidente saliente -Carlos Mazón- y, a continuación, se celebra un pequeño acto en la plaza de Manises. Las mismas fuentes avanzan que antes del pleno, que comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.
La presencia de Mazón
El presidente saliente, Carlos Mazón, se ha dejado ver entre besos y abrazos con algunos de los que han sido sus consellers, como Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina, así como con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández. También ha compartido saludos afectuosos con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y con el concejal ilicitano Juan de Dios Romas. En paralelo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha conversado durante varios minutos con el que es mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca.
Amplia representación alicantina en la toma de posesión de Pérez Llorca
El acto reúne este martes a buena parte del poder institucional de la provincia: el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; Elche, Pablo Ruz; Sant Joan d’Alacant, Santi Román, y La Nucia, Bernabé Cano.
También asisten la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, junto a los diputados en el Congreso Macarena Montesinos, César Sánchez, Julia Parra y Joaquín Melgarejo, además del diputado provincial Juan de Dios Navarro.
Llorca ya tiene lema propio: "Juntos avanzamos"
Discurso breve de Llorca que termina su intervención con el que ha hecho ya un eslogan propio: "Juntos avanzamos". Antes de eso, ha vuelto a mostrar su traje previo de alcalde, cargo que ha ocupado en los últimos 10 años en Finestrat, confiando en que le acompañe ese "espíritu" y haciendo una apelación extra al diálogo. "Creo mucho en el diálogo y en el acuerdo, quiero que este mandato sea recordado por esto", ha indicado tratando de tender puentes con la oposición. "Fuimos capaces de acordar cuando todo parecía roto, en mitad del ruido cambiaremos el paso, ese es el camino, así juntos avanzamos", han sido sus últimas palabras, recibidas de nuevo en pie con aplausos por los diputados del PP y los miembros del Consell.
Llorca sitúa la vivienda como el "eje central" del Consell
Llorca sitúa como el "eje central" de su Consell la vivienda de la que ha asegurado que se necesita "más oferta" y "más seguridad jurídica". También ha incidido en la necesidad de "acercar la Administración" a la ciudadanía, se ha referido directamente a los jóvenes de los que ha asegurado que están "mejor formados" que las anteriores generacioens y pese a ello disponen de menos oportunidades y condiciones de vida más complicadas, y también ha hablado de impuestos, una de las banderas que ya señaló en su discurso de investidura donde pactó varias medidas con Vox al respecto.
"Hoy se abre una nueva etapa"
Llorca insiste en que su toma de posesión supone una "nueva etapa". Ya lo dijo en la sesión de investidura, y ahora lo repite en su primer discurso institucional. "Hoy se abre una nueva etapa", ha indicado al tiempo que ha señalado la intención de dejar atrás el "año de crispación" que se ha vivido ante la dana, donde ha asegurado que las administraciones se han "alejado de las víctimas y los afectados" de la riada. "No merecen sentir más soledad. Si queremos avanzar necesitamos cerrar esos debates que solo generan resentimiento", ha asegurado. Así, ha llamado a encabezar un "Consell abierto, participativo y transversal, no sectario" que esté "al lado del pueblo". De momento, parte con el apoyo casi exclusivo de los diputados de Vox.
Diego Aitor San José
Llorca comienza pidiendo "perdón"
Llorca empieza su intervención cumpliendo una de las promesas dadas durante el debate de investidura: pedir perdón a las víctimas de la dana. "Mis primeras palabras van dirigidas a las 229 víctimas de la dana. Me corresponde ya en nombre de la Generalitat pedir perdón. Estas palabras que acabo de pronunciar van más allá de un formalismo institucional, nacen de una convicción personal para tener un diálogo y un entendimiento que hemos de tener y mantener. Son palabras necesarias para hablar claro: ni el 29 ni los días posteriores las administraciones estuvieron a la altura de la circunstancia, por eso empiezo pidiendo perdón. Un perdón que ha de ser el inicio de la reconciliación entre las víctimas y las administraciones", ha sido la forma con la que el 'president' ha empezado su intervención y, por tanto, su andadura como 'president'.
Llorca promete el cargo
«Jo, Juan Francisco Pérez Llorca promet que aitant com tindré el cárrec de president de la Generalitat Valenciana acataré la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana». Son las palabras con las que ha tomado posesión de su cargo el nuevo 'president' de la Generalitat, el octavo del autogobierno con la mano puesta en l'Estatut y la Constitución. Tras esta promesa, los diputados del PP y los miembros del Consell le han aplaudido puestos en pie. Ahora toca el turno de su discurso, el primero oficialmente como 'president'.
Minuto de silencio por Olivas
El pleno comienza con un minuto de silencio por el expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, fallecido el pasado sábado. Todos los diputados y las autoridades presentes en la tribuna de invitados lo han guardado de pie. El silencio ha sido total en el hemiciclo, solo roto ligeramente por el sonido de los flashes de las cámaras que retrataban el momento.
Mazón tiene nuevo sitio: el escaño 97
Carlos Mazón ya tiene nuevo sitio en las Corts. Minutos antes de que comience la sesión donde Juanfran Pérez Llorca tomará posesión del cargo, el ya expresident se ha sentado en la que será su nueva ubicación en el hemiciclo. Es el escaño 97, en la última fila de la bancada del PP y justo al lado de los diputados de Vox. De hecho, Mazón ha saludado a varios de los cargos de la formación voxista, en especial a Teresa Ramírez, quien en el pasado se ha admitido como "mazonista" y será su compañera para seguir los plenos. Llorca, por su parte, ha ocupado el primer escaño, el que le corresponde como 'president' justo delante del síndic del PPCV, Fernando Pastor, quien también estrena localidad.
Los diputados socialistas llegan a las Corts con Pilar Bernabé al frente
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, encabeza la delegación socialista a la entrada de las Corts. Ha sido recibida por gritos de “bravo, haced fuerza para que se vayan todos”.
