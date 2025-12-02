La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante

La pequeña localidad de l'Orxa seguirá siendo l'Orxa en valenciano pese a la solicitud de cambio en su topónimo realizada por su Ayuntamiento. Una decisión adoptada por Carlos Mazónen su último día como presidente de la Generalitat, y basándose en el criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), entidad denostada por parte de él y su administración autonómica durante su gobierno. debido a las exigencias de socio Vox.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución firmada por Mazón, que sería de las últimas que tomaría el ya expresidente. Un decreto que desestima el cambio de denominación oficial del municipio de l'Orxa/Lorcha por la forma Lorxa/Lorcha.

La AVL asegura que la "denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única l'Orxa"

Un cambio aprobado por el pleno municipal y que responde, sobre todo, a la falta de referencias históricas a la denominación con apóstrofe como al gentilicio que recoge la propia AVL, y que es rechazado de plano por la población: orxà, orxana. Según explica su alcalde, el popular Pau Pinar, "no somos orxà, orxana, orxans u orxanes, sino lorxà, lorxana, lorxans o lorxanes", destacando que nadie en el propio municipio, de 581 habitantes, se ha denominado nunca como dice la AVL.

Pinar ha aclarado además que está decisión es responsabilidad de la AVL, y no de Mazón, ya que el informe de la academia es vinculante, por lo que ha cargado contra la AVL.

El pleno de l'Orxa aprobó el 14 de junio de 2024 el cambio de denominación, "de conformidad con los informes técnicos municipales que figuran en el expediente tramitado en el ámbito municipal". Una petición basada en el estudio del historiador y filólogo Abel Soler.

El alcalde de l'Orxa, Pau Pinar / Juani Ruz

En este informe se señala que "basándonos en la documentación histórica, es evidente que l'Orxa se tendría que escribir correctamente Lorxa, tal como figura en los escritos más antiguos, y de acuerdo con la moderna normativa ortográfica del valenciano, que parte del 1913 (Pompeu Fabra) y del 1932 (las Normes de Castelló). Y es que, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, cuando Sanchis Guarner lo introdujo arbitrariamente, el nombre de l'Orxa se ha escrito siempre sin artículo. Es decir, que encontramos la forma medieval Lorxa, y posteriormente la variante Lorcha, con escasas variaciones gráficas (Llorja, Lorja, Alorcha...) justificadas por desconocimiento de los notarios o por la voluntad ultracorrectora de sabios ilustrados".

Este acuerdo plenario se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en junio de 2024 para su exposición pública, siendo refrendado tras no haber alegaciones por el pleno el 27 de diciembre de 2024. Así, la decisión final pasaba a manos de la Generalitat, que pidió el preceptivo informe a la AVL, que en abril de 2025 aprobó un acuerdo por el que considera que "la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única l'Orxa".

Una academia asfixiada por el PP por su pacto con Vox La Generalitat, bajo la presidencia de Carlos Mazón, ha reducido este año el presupuesto de la AVL en un 25 %, pasando de contar con 3,9 millones en 2024 a los 2,9 millones de este ejercicio, en unas cuentas acordadas con Vox. De esa cuantía, 2,1 millones van directos a las retribuciones del cuerpo funcionarial de la entidad, dejando apenas 815.000 euros para todo lo demás. Y en este todo lo demás está la esencia de la Acadèmia, las iniciativas que la institución normativa impulsa para prestigiar la lengua propia y fomentar su uso social. Ante este recorte la Diputación de Valencia, a través de Ens Uneix, prepara una ayuda de 200.000 a la AVL. Y el Gobierno central ha anunciado también un "rescate" de 198.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras los recortes del Consell. Todo en un contexto en el que Vox ha arrastrado al PP a reabrir un debate resuelto hace más de dos décadas y a defender lo que ya había quedado plenamente superado y demostrado, que el catalán y el valenciano son la misma lengua.

Y adicionalmente informa que, "si el Ayuntamiento de Lorcha decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es l'Orxa/Lorcha".

Ratificación

Tras pedir el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP, una aclaración a la AVL, el pleno ratificó el pasado 11 de julio de 2025 la resolución de la Alcaldía de alegaciones en contra del acuerdo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que emitió un nuevo acuerdo el pasado septiembre que recoge que "una vez estudiadas las alegaciones, dado que no hay ninguna novedad filológica que se deba tener en cuenta en el momento de la redacción de este documento, el pleno se ratifica en el informe elaborado y en el acuerdo plenario 18/2025 y considera que la mejor manera de representar el topónimo es con la forma l'Orxa".

Y agrega que "la comprobación de la no existencia de una teoría segura sobre el étimo del topónimo, junto con los pocos datos que aporta la pronunciación en este caso (se pronuncia igual l'Orxa que Lorxa), actuó y actúa a favor de la decisión del mantenimiento de la grafía consolidada hasta ahora, es decir, l'Orxa".

En 1984, cuando se hizo el Estatut d'Autonomia, nos quitaron nuestra identidad, porque nunca nos hemos llamado orxà u orxana, sino lorxà o lorxana Pau Pinar — Alcalde de l'Orxa

Tras la publicación de la resolución de la Generalitat, el alcalde ha reiterado a INFORMACIÓN que "ningún libro ni documento histórico aparece l'Orxa con apóstrofe, y tampoco La Orxa. En 1984, cuando se hizo el Estatut d'Autonomia, nos quitaron nuestra identidad, porque nunca nos hemos llamado orxà u orxana, sino lorxà o lorxana".

Pinar ha reiterado que "está muy clara la situación del nombre", destacando que sobre todo la queja de los vecinos es por el gentilicio, en el que nadie se reconoce tal y como lo recoge la AVL. Y ha lamentado la falta de argumentos de la academia para rechazar su petición, justificada con un extenso estudio de Abel Soler. "Desde la época de Jaume I, en 1278, no aparece l'Orxa por ningún lado".

Así, ha anunciado que el Ayuntamiento celebrará un referendum para que los vecinos se pronuncien y darán a conocer la respuesta de la AVL y el estudio de Soler. Y también ha lamentado que la polarización política existente, donde la AVL ha sido también objeto de polémica por los recortes sufridos, "la hemos pagado nosotros".