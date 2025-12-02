ENTREVISTA EN "SALVADOS"
¿Por qué Salomé Pradas miraba hacia abajo y a la derecha al contestar a Gonzo?
Te contamos qué significa desde la perspectiva del lenguaje no verbal
J. A. Giménez
Quienes vieron anoche la entrevista en "Salvados" a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas puede que se fijaran en que, en un gran número de sus respuestas, miraba hacia abajo y su derecha. ¿Qué significa eso desde la perspectiva del lenguaje no verbal?
En la mayoría de modelos de acceso ocular, mirar hacia abajo a la derecha se asocia a:
Acceso a emociones y sensaciones internas
La persona conecta con cómo se siente respecto a la pregunta. No está buscando datos, sino procesando emociones, dudas o percepciones corporales.
Autodiálogo interno
Suele indicar que se está "hablando a sí misma". Piensa en cómo responder, se regula, revisa consecuencias o busca una formulación adecuada.
Posible vulnerabilidad o incomodidad
Mirar hacia abajo puede reflejar cierto pudor, vergüenza o necesidad de protegerse, especialmente si las preguntas tocan temas personales.
No es señal de mentira
Esto es clave. Aunque popularmente se asocie a engaño, la evidencia científica no lo respalda. Es más bien un gesto introspectivo y emocional.
Indica que la pregunta tiene carga personal
Cuando aparece con frecuencia ante ciertos temas, suele señalar que ahí hay algo emocionalmente relevante para el entrevistado.
