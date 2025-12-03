El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido esta tarde a los consellers de su gobierno. Lo ha hecho en una serie de reuniones que son una primera toma de contacto tanto con los responsables de departamentos que fueron nombrados por Carlos Mazón, la mayoría, como con los nuevos.

Pérez Llorca recibe a sus consellers en su primer día en el Palau /

Ha llegado al Palau pasadas las cinco de la tarde. Lo primero que se ha encontrado es a dos mujeres a las que la puerta de la sede del gobierno valenciano les había llamado la atención y se habían detenido a la entrada. Quizá no se esperaban ver al recién nombrado President, pero le han saludado con mucha naturalidad. “Somos de la Vall d’Albaida”, ha dicho una de ellas, orgullosa. El jefe del Consell ha respondido que él conoce bastante la comarca porque estudió en Ontinyent. “Llutxent, tenía un compañero que era de Llutxent”, ha añadido. Las mujeres se han despedido deseándole suerte.

Los primeros cargos en llegar después del President, han sido el vicepresidente Vicente Martínez Mus y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, además de la también vicepresidenta Susana Camarero, que también ha sido de las primeras en terminar su reunión.

Desde las cinco, se han encendido las luces de Navidad de la cercana plaza de la virgen y ha comenzado la peregrinación de turistas y vecinos. A las seis se ha iluminado toda la fachada del Palau, también con luces festivas.

“Esta es la presidencia”, decía un pasante a otro. Dos señoras también hablaban entre ellas sobre el Palau: Ya está el nuevo, ¿cómo se llama? ¿Has visto que ha pedido perdón?”.

A las seis de la tarde ha sido el turno del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que no ha cambiado de cartera con el nuevo president. Le ha seguido Miguel Barrachina, recién nombrado portavoz del Consell.

El recién investido jefe del Consell ha mantenido una serie de reuniones individuales con cada uno de los consellers, como una primera toma de contacto, que se alarga durante varias horas de esta tarde.

Llorca ha diseñado un Consell con tres vicepresidencias, con una nueva conselleria incluida, la de Presidencia. Solo hay una baja, la de Ruth Merino, y hasta tres incorporaciones a lo que se suman una serie de reestructuraciones entre miembros ya presentes del Consell, que gana dos departamentos respecto al anterior.