Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que el martes tomó posesión del cargo que dejó vacante la salida de Carlos Mazón, ha acometido este miércoles una tarea imprescindible en su nueva faceta como máximo responsable autonómico: remodelar el Consell.

Pérez Llorca ha decidido los perfiles que lo acompañarán en su nueva trayectoria al frente de la Generalitat y ha repartido las carteras para afrontar el año y medio que le resta por delante como presidente de la Comunitat Valenciana. Hay tres nuevas incorporaciones y se crean dos nuevas conselleries, una de ellas con rango de vicepresidencia. Asimismo, el president cambia de persona la portavocía del Gobierno autonómico.

El nuevo Consell: tres vicepresidencias y dos nuevas conselleries

El nuevo Consell que regirá a partir de ahora la Generalitat Valenciana, con el presidente Juanfran Pérez Llorca al frente, contará con once conselleries, dos de ellas nuevas, y tres vicepresidencias.

El jefe del Ejecutivo ha explicado antes de anunciar la nueva organización que su intención es poner en marcha un gobierno que haga especial énfasis en tres cuestiones: vivienda, juventud y empleo, materias que pasan a tener una consideración transversal y a depender de una única persona que, además, ostentará la vicepresidencia primera de la Generalitat Valenciana.

Los nuevos consellers (hay algunos que cambian de funciones y otros que acceden por vez primera al cargo) y sus respectivas áreas de gestión son:

Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (Vicepresidencia 1ª del Consell)

Susana Camarero será la nueva consellera de este macroámbito y la encargada de abordar políticas transversales en las primeras dos materias. Juanfran Pérez Llorca considera estas cuestiones "muy prioritarias". Camarero deja de ser portavoz del Consell.

Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. / Ana Escobar / EFE

Conselleria de Presidencia (Vicepresidencia 2ª del Consell)

Nueva conselleria y nuevo conseller. Estará al frente José Luis Díez Climent, licenciado en Derecho y Master en Administración de Empresas. Hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos, área de la que seguirá haciéndose "como refuerzo de cara a las inversiones" que deben llegar a la Comunitat Valenciana, según ha matizado Pérez Llorca.

Esta nueva conselleria de Presidencia también asumirá la gestió de Política Lingüística del Consell para trabajar en el "refuerzo y uso del valenciano". José Luis Díez será también quien asuma la Secretaría del Consell.

Presidencia se refuerza con tres nuevos secretarios autonómicos: Henar Molinero, Jacobo Navarro y Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de À Punt. Los dos primeros formaron parte del núcleo duro de Francisco Camps durante sus años en la Generalitat. Henar Molinero será la secretaria autonómica de Presidencia y Jacobo Navarro será el secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas . El tercero, Vicente Ordaz, asumirá la Secretaría Autonómica de Comunicación.

El nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent. / Miguel Angel Montesinos

Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio (Vicepresidencia 3ª)

Al frente seguirá el conseller Vicente Martínez Mus, que ya gestionaba este área, aunque ahora se incrementa su cartera con la recuperación de Energía. En esta conselleria, Juanfran Pérez Llorca crea también una nueva figura, la del comisionado para la Recuperación. Hasta ahora, era el propio conseller quien se encargaba de este aspecto; el comisionado de Recuperación será Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. / Fernando Bustamante

Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública

El conseller será José Antonio Rovira, hasta ahora máximo responsable autonómico de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Se incorporan a su cartera las materias de Simplificación Administrativa y Función Pública.

José Antonio Rovira es el nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública. / Fernando Sánchez / Europa Press

Conselleria de Emergencias e Interior

Sigue al frente de esta cartera Juan Carlos Valderrama. No hay cambios significativos en este área, donde Pérez Llorca ha preferido aplicar una política de continuidad.

El conseller de Emergencias e Interior sigue siendo Juan Carlos Valderrama. / José Cuéllar/Corts

Conselleria de Sanidad

Otra cartera continuista, puesto que no se han anunciado renovaciones ni cambios. El conseller seguirá siendo Marciano Gómez.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, seguirá al frente de este área en el nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca. / GVA / Europa Press

Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia

Nueva cara al frente de esta cartera. La nueva consellera será Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario y también en su momento concejala del Ayuntamiento de Onda. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.

Elena Albalat, nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana. / Levante-EMV

Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Nueva incorporación al Consell presidido por Pérez Llorca. La nueva consellera de Educación y Cultura será Mª del Carmen Ortí, titulada en Magisterio y graduada en Psicopedagogía, inspectora de Educación y hasta la actualidad directora de la Universidad Popular en València. Hermana del exalcalde de Xirivella, el popular Enrique Ortí, quien ostentó el cargo de munícipe de 2011 a 2015.

María del Carmen Ortí es la nueva consellera de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana. / Levante-EMV

Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Sin cambios, ya que el conseller seguirá siendo Miguel Barrachina, quien además pasa a ser el nuevo portavoz del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca en sustitución de Susana Camarero.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina / Levante-EMV

Conselleria de Justicia

Continúa la misma consellera a cargo de esta cartera: Nuria Martínez. La modificación que realiza el nuevo presidente de la Generalitat es la inclusión en este área de las materias de Transparencia y Participación. Pierde también sus competencias con respecto a Administración Pública, que ahora pasa a depender de la Conselleria de Economía y Hacienda.

Nuria Martínez Sanchis, consellera de Justicia. / José Cuéllar/Corts

Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Cartera donde también prima la continuidad con Marian Cano como máxima responsable del área, como sucedía hasta ahora.

Marián Cano sigue siendo consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. / ALEX DOMINGUEZ

Con este nuevo Consell, el presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que se abre "una nueva etapa de diálogo" con un objetivo claro por parte del Consell: ejecutar "políticas de cambio" con la vista puesta en "avanzar".