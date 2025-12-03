Raúl Mérida, un alicantino al frente de la reconstrucción tras la dana

El nombre de Raúl Mérida ha sido la principal novedad en clave alicantina del primer Consell del presidente Juanfran Pérez Llorca. El hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio se mantendrá en la Conselleria que dirige Vicente Martínez Mus, responsable de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Este departamento crea, con el acceso de Pérez Llorca a la presidencia, la figura del comisionado para la recuperación. La asumirá Raúl Mérida, nacido en 1967 y de origen cordobés, y quien según su currículum se ha dedicado en el ámbito profesional, de manera “ininterrumpida”, a la protección de los animales, a la conservación de la biodiversidad y a la defensa del medio ambiente.

En activo laboralmente desde 1995, Mérida es miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental y ha sido un peso pesado de la ONG animalista Arca de Noé y de otras entidades protectoras, desde las que ha mantenido línea directa con las instituciones.

En 1998, según su currículum, Mérida fue el responsable de crear el primer servicio oficial de recogida y protección animal 24 horas en la Comunidad, prestando servicio en diversos municipios. También impulsó albergues para animales de compañía, abandonados o maltratados y centros de rescate de especies sometidas al tráfico ilegal.

Diez años más tarde sería nombrado director del Núcleo Zoológico Ciudad de la Luz de la Generalitat Valenciana, garantizando el bienestar de los animales que participaban en los rodajes de estos estudios cinematográficos. Se mantuvo en este cargo hasta 2023, trabajando en producciones destacadas como “Astérix y Obélix y los Juegos Olímpicos”, además de otras películas.

Articulista en medios de comunicación, tratando especialmente cuestiones relacionadas con la protección animal, tema sobre el que publicó libros, también ha dirigido documentales de naturaleza y creó la marca Costa Blanca Pets Friendly para la Diputación de Alicante, para fomentar el turismo y las ciudades amables con los animales. En su hoja laboral también figura que fundó y ejerció como gerente en clínicas veterinarias y que fue miembro de la Comisión de Bienestar Animal en parques zoológicos de la Comunidad Valenciana.

Tercer cargo en la Generalitat

Su salto a la relevancia política se produjo en 2023, con el nombramiento de Carlos Mazón como presidente, que lo designó director general de Medio Natural. Con la remodelación de la Conselleria de Medio Ambiente a cargo del conseller Vicente Martínez Mus, que se produjo en verano de 2024, Mérida se convirtió en secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio.

Este miércoles, Mérida ha sido nombrado comisionado para la recuperación tras la dana de 2024 en la provincia de Valencia, que causó 230 muertes y acabó costando el cargo de Mazón como máximo representante de la Generalitat.

Inspirado en La Marjal de Alicante

Recientemente, desde su cargo de secretario autonómico, Mérida presentó junto a su equipo dos de los proyectos más relevantes que estaba impulsando su departamento: la recuperación integral de la Albufera de València tras la última dana y la creación de parques inundables multifuncionales, también en el área metropolitana de la capital del Túria.

El primero de los proyectos que defendió desde Elche el pasado mes de septiembre se centra en la Albufera, un humedal que demostró su papel esencial durante la dana del 29 de octubre del pasado año. Según detalló Mérida, el humedal actuó como un “colchón hidráulico” al recibir y laminar el agua que descendía del barranco del Poyo hacia el mar. El secretario autonómico subrayó que la experiencia de la Albufera es extrapolable a otros espacios como el Parque Natural de El Hondo, con respecto a posibles inundaciones en la Vega Baja. “Los humedales tienen una función muy importante de salvaguarda del territorio”, insistió.

El segundo gran eje de su intervención de hace poco más de un mes en Elche fue la presentación de los parques inundables lineales, inspirados en el proyecto de La Marjal de Alicante. Inspirados en el Parque La Marjal de Alicante y en el propio funcionamiento natural de la Albufera o El Hondo, estos espacios buscan aunar laminación de aguas, calidad de vida y protección frente a futuras danas.