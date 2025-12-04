Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un castellonense crea el nuevo himno del campsismo con mensaje a Pérez Llorca: "Un militante, un voto"

Un fiel al 'expresident' genera, con ayuda de la IA, una canción para exigir la convocatoria del congreso regional del PPCV, aplazado desde el verano y sin fecha

Los afines a Camps le montan un himno para auparlo en el PP

Los afines a Camps le montan un himno para auparlo en el PP

Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Hay quien cree que las mayorías absolutas del PP en tiempos de Aznar hubieran sido imposibles sin aquel himno que, más que pegadizo, era pegajoso. Desde entonces, los partidos buscan su santo grial, esa canción que conecte con el pueblo.

La casualidad ha querido que en la semana en que empiezan a moverse los temas que aspiran al trono del Benidorm Fest (Benidorm, comarca de la Marina Baixa, la de Pérez Llorca, para mayor detalle), un campsista pata negra ha tenido la idea de lanzar un himno para dar visibilidad a la campaña de Francisco Camps.

Y ahí está, con el estribillo "Un militante, un voto". Los grupos de whatsapp del PP echaban humo este jueves. "Es hora de decidir quién te representará. Vamos, compañeros, llegó el momento de hablar. Apuesta por tu futuro, apuesta por Francisco Camps", reza la canción.

Parece que ha sido idea de un militante de Castelló, que ha recurrido a la Inteligencia Artificial para componer una pieza de canción ligera a dos voces: masculina y femenina.

Para los no iniciados, cabe recordar que el exjefe del Consell está de gira por todo el territorio para movilizar a sus antiguos fieles y exigir la convocatoria del congreso regional para renovar los órganos de dirección del PPCV. Este jueves por la noche, de hecho, ha impartido una conferencia en València.

El partido, tras la crisis por la dana, decidió suspender el cónclave regional en verano ante las dudas que generaba el futuro de Carlos Mazón. Ahora la pelota está en manos de Pérez Llorca, que también va a heredar el liderazgo del partido.

"Mañana empieza hoy, empecemos a caminar, Francisco Camps", termina la canción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  2. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  3. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
  4. Francisco, ingresado de urgencia
  5. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  6. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  7. El Centro Comercial Factory Bonaire sorprende con la fecha de su reapertura
  8. Fallece el exdiputado y fundador de Compromís, Enric Bataller

Un castellonense crea el nuevo himno del campsismo con mensaje a Pérez Llorca: "Un militante, un voto"

Un castellonense crea el nuevo himno del campsismo con mensaje a Pérez Llorca: "Un militante, un voto"

El portavoz del nuevo Consell de Llorca evita admitir errores de la Generalitat en la dana

Con doble entrada, cinco habitaciones y vecinos "estacionales": detalles del privilegiado piso en el que Mazón instalará su oficina de expresidente en Alicante

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira

El subdirector de Emergencias confirma que el Cecopi no recibió información del 112, la CHJ o Aemet sobre llamadas, el barranco del Poyo o la lluvia acumulada

Casi cuatro años enteros de sueldo para la entrada de un piso: el precio de la vivienda se ceba con los jóvenes

Casi cuatro años enteros de sueldo para la entrada de un piso: el precio de la vivienda se ceba con los jóvenes

Pérez Llorca cesa a Cuenca y a Lumbreras, los dos cargos más cercanos a Mazón en presidencia

Directo | Primera rueda del prensa del nuevo Consell: Barrachina se estrena como portavoz

Tracking Pixel Contents