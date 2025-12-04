Un castellonense crea el nuevo himno del campsismo con mensaje a Pérez Llorca: "Un militante, un voto"

Hay quien cree que las mayorías absolutas del PP en tiempos de Aznar hubieran sido imposibles sin aquel himno que, más que pegadizo, era pegajoso. Desde entonces, los partidos buscan su santo grial, esa canción que conecte con el pueblo.

La casualidad ha querido que en la semana en que empiezan a moverse los temas que aspiran al trono del Benidorm Fest (Benidorm, comarca de la Marina Baixa, la de Pérez Llorca, para mayor detalle), un campsista pata negra ha tenido la idea de lanzar un himno para dar visibilidad a la campaña de Francisco Camps.

Y ahí está, con el estribillo "Un militante, un voto". Los grupos de whatsapp del PP echaban humo este jueves. "Es hora de decidir quién te representará. Vamos, compañeros, llegó el momento de hablar. Apuesta por tu futuro, apuesta por Francisco Camps", reza la canción.

Parece que ha sido idea de un militante de Castelló, que ha recurrido a la Inteligencia Artificial para componer una pieza de canción ligera a dos voces: masculina y femenina.

Para los no iniciados, cabe recordar que el exjefe del Consell está de gira por todo el territorio para movilizar a sus antiguos fieles y exigir la convocatoria del congreso regional para renovar los órganos de dirección del PPCV. Este jueves por la noche, de hecho, ha impartido una conferencia en València.

El partido, tras la crisis por la dana, decidió suspender el cónclave regional en verano ante las dudas que generaba el futuro de Carlos Mazón. Ahora la pelota está en manos de Pérez Llorca, que también va a heredar el liderazgo del partido.

"Mañana empieza hoy, empecemos a caminar, Francisco Camps", termina la canción.