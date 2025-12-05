El primer problema para Pérez Llorca: Camps quiere disputarle la candidatura en 2027

Francisco Camps no da tregua. El recién estrenado president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va a tener que convivir con un elefante en la habitación durante su aterrizaje en el Palau de la Generalitat, en esta legislatura exprés de 18 meses que acaba de estrenar hasta las elecciones de mayo de 2027.

En la noche de este jueves, el expresident de la Generalitat ha anunciado su regreso definitivo. Si le costó meses dar el paso de afirmar que aspiraba a volver a liderar el PPCV, este jueves, poco después de que Juanfran Pérez Llorca presentase su nuevo Consell, se ha lanzado a por la mayor: “Abro la puerta a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat del PPCV, tengo la obligación moral de hacerlo, que los mejores se pongan al frente del partido”, dijo a preguntas de Levante-EMV. Finalmente se vino arriba: “Me comprometo a ganar por mayoría absoluta”.

Camps se manifestó así antes de la conferencia en la que realizó una nueva exhibición de movilización de sus fieles, bajo el título: “La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos”. El acto terminó convertido en la presentación de su proyecto para 2027, un programa electoral de 21 puntos. Dentro del salón de actos de la Fundación Bancaixa, con cerca de 350 personas abarrotándolo, compartió el anuncio ante la ovación de sus antiguos fieles. "El reto es complicado pero es apasionante", dijo para terminar.

Nostalgia de la edad de oro

Si los líderes políticos suelen prometer un prosperidad, ambiciones y nuevos horizontes, es decir, futuro, lo que hace Camps es prometer el pasado, en concreto, regresar a ese pasado de victorias aplastantes y grandes proyectos que, adecuados o no (y el tiempo enmendó casi todas sus políticas), conectaron con una mayoría de la sociedad valenciana.

“Si vuelvo a ser president lo primero que haría sería llamar a todos los presidentes de las grandes compañías para decir: la C. Valenciana ha vuelto, la C. Valenciana se ha puesto de nuevo en pie”, proclamó Camps, pletórico ante los suyos a sus 63 años, tras recordar sus reuniones con Bill Gates o el número dos de Ford durante sus años.

“Hay tantas cosas que se pueden hacer”, decía en su intervención, donde habló de financiación, de recuperar el plan hidrológico que incluía obras hidráulicas, de más presencia policial en las calles… Camps tocó casi todos los palos de aquella sociedad donde el PPCV cabalgaba de mayoría en mayoría, se ataban los perros con longanizas y Zapatero era el chivo expiatorio: “Si soy president tenemos que exigir que la fundación Bancaja tenga un asiento en Caixabank”, señaló. Se animó incluso con su Valencia Club de Fútbol: “Me comprometería a decirle a Lim que no queremos que siga siendo el dueño del Valencia CF, que es persona non grata”. "Los ejecutivos han desaparecido", dijo evocando también un pasado de mayor dinamismo económico. Incluso reivindicó la política urbanística del PP, y culpó a la izquierdas de la subida de los previos, en 2007 y hoy. "La izquierda odia la libertad de empresa y la economía de mercado", afirmó.

El acto, anunciado desde hace semanas, había crecido en interés tras la dimisión de Carlos Mazón, la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president y la reestructuración de equipos, donde el de Finestrat ha tenido incluso gestos de distensión hacia Camps, al repescar a antiguos colaboradores del president.

Malestar con los fichajes de Llorca

Es el caso de Henar Molinero, antigua mano derecha de Camps en el Palau y que regresa ahora como secretaria autonómica de Presidencia, en el núcleo duro de Pérez Llorca. También Jacobo Navarro de Peralta, como secretario autonómico de análisis, el laboratorio de ideas de Presidencia. El entorno del expresident, en todo caso, no ve esto como una ofrenda de paz, sino como un intento para desactivar sus pretensiones a volver a liderar el PPCV.

Camps, sin verbalizarlo, no ha escondido cierto desconcierto, incluso podría decirse que malestar, por estos fichajes. “Ellos sabrán por qué lo han hecho. Un director de gabinete es fundamental que sea de la confianza, de cercanía. No sabía que tuviesen esa relación tan estrecha y tan íntima”, dijo sobre Molinero. Su equipo, de hecho, traslada que no ha habido conversación con Llorca ni recomendación en estos fichajes.

Congreso y primarias

El expresident también ha lanzado algunos reproches al recién elegido jefe del Consell: el president tiene que ser elegido por los militantes, por los votantes y por la mayoría absoluta de diputados del PPCV, dijo recordando sus años de mayorías. “Le pedí [a Pérez Llorca] que enviase el decálogo de nuestro proyecto a toda la militancia. No me ha hecho caso”, ha dicho sobre su reclamación para poder acceder al censo de los militantes. Camps está insistiendo en la celebración de ese congreso regional y pide primarias abiertas y sin límites. La actual dirección ha puesto la condición de que solo voten los que estén al corriente de cuotas. “Todos”, insiste, porque muchos “se han desafectado del proyecto”. “Tenemos que ir a un congreso de 50 mil militantes”, y exige celeridad para preparar las próximas elecciones. “Cada día que pasa día que perdemos”.

Sin duda, la reconciliación con Camps tendrá que ser una de las carpetas que abra Pérez Llorca una vez aterrice como president. Si quiere un congreso de sucesión tranquilo, por aclamación, ahora mismo Francisco Camps aparece como un obstáculo inevitable. Cabe recordar que tras el fin de su periplo judicial, el jefe del Consell dejó claro públicamente que quería una reparación y un regreso a la política activa. Todo eso fue antes de la dana.

Aquellos movimientos que Camps esperaba no se sustanciaron. Más bien, recibió desconsideración. Ahora el expresident reclama su espacio por las bravas, con la exigencia de un congreso donde, sin nada que perder, y con el apoyo de muchos del viejo PP que también se vieron apartados, pide que la militancia vote en primarias al nuevo presidente del partido.