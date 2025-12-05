Llorca crea una dirección para las víctimas de la dana y asciende al 'cerebro' de Política Lingüística

El pleno del Consell ha dado un acelerón a la composición de su nuevo organigrama con varios nombramientos en el segundo y el tercer escalón. Así, la segunda reunión del Ejecutivo autonómico ha tenido como novedad la creación de la Dirección General de Atención a las Víctimas y los Afectados de la dana, un nuevo guiño por parte de Juanfran Pérez Llorca para tratar de mejorar las relaciones con las asociaciones de damnificados.

Al frente de ella estará Amparo Clemente y que, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, responde a una de las preocupaciones que trasladaron los afectados: los problemas de salud mental, algo por lo que, según ha insistido Barrachina, es la "persona idónea" ya que ha sido hasta ahora jefa de servicio en la Conselleria de Sanidad.

Esta nueva dirección general no es la única novedad. Como ocurre con las remodelaciones de Gobierno, los cambios de nombres son destacados y lo que comienza por la cúspide acaba decantando hacia la base, los siguientes altos cargos. Los consellers son el rostro, pero el puesto decisivo es el de subsecretario, quien saca gran parte de la gestión del área, para lo que se necesita a alguien de absoluta confianza.

No es extraño entonces que para estas responsabilidades, Susana Camarero haya decidido llevarse a su Vicepresidencia Primera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad a Carlos Lirio, quien era hasta ahora director general de Coordinación. Igual ocurre con José Antonio Rovira que se lleva a su subsecretaria en Educación a la Conselleria de Hacienda, lo que acaba en un intercambio de papeles con Carlos Gracia, sque se va con Carmen Ortí a Campanar tras haber sido parte del equipo de Ruth Merino. Por su parte, Marian Cano nombra a Ricardo Bayona como subsecretario de Innovación.

Ascenso en Política Lingüística

En este baile de carteras, el pleno de este viernes también ha servido para cubrir una de las secretarías autonómicas que se quedó vacante tras la primera ronda de destituciones y nombramientos del jueves: la de la Secretaría Autonómica de Cultura. En este sentido, Marta Alonso sustituye a Pilar Tébar. Alonso conoce la casa ya que hasta ahora ejercía c omo directora general de Patrimonio Cultural.

Camarero recibe la cartera de Empleo de manos de Rovira, este jueves. / Francisco Calabuig

Donde también se ha dado una gran renovación ha sido en el Palau, con la salida de Carlos Mazón y la llegada de Llorca. Ahí se da otro de los nombramientos destacados: el del secretario autonómico de Cohesión Territorial, Vicent Satorres. Esta tendrá las competencias de política lingüística. De hecho, Satorres procede de ahí, ha sido subdirector de Política Lingüística hasta ahora, una de las banderas que Llorca anunció que asumiría directamente en Presidencia. No parece casual el nombre del área con el perfil elegido.

Nueva comunicación

En los cambios en el Palau también destaca la ampliación en el equipo de Comunicación. La destitución de José Manuel Cuenca, quien ha sido secretario autonómico de Comunicación (además de jefe de gabinete de Mazón), y el fichaje de Vicente Ordaz en su lugar se complementa con la llegada de cuatro directores generales vinculados: Belén Ríos y Carmen Sahuquillo que llevarán la Comunicación Institucional, Ramón Navarro, que será el encargado de la Oficina de Prensa mientras que Francisco González será director general de Promoción Institucional.

González es el único director general de esta rama que estaba con Mazón que se mantiene con la llegada de Llorca. Los nombramientos en estos puestos suponen confirmar además confirmar la salida de otra de las personas que han conformado el núcleo de más proximidad con el expresident, la exdirectora general responsable de prensa, Maite Gómez. Sahuquillo y Ríos, por otra parte, eran asesoras dentro de Presidencia por lo que viven un ascenso.

Nuevas direcciones generales

E igual que en la parte alta las conselleries se han reestructurado con baile de competencias, rostros y nombres, en áreas concretas aparecen bifurcaciones con concreciones y desdobles. Es el caso de Vivienda, dentro de la Vicepresidencia primera de Susana Camarero, que se divide en dos debido a que la actividad se ha "multiplicado por infinito" respecto a la anterior legislatura. Así, habrá una Dirección General de Planificación, que encabezará Juan Antonio Sala, y otra de Innovación, todavía sin cubrir.

Asimismo, también se crea una nueva Dirección General de Seguridad Pública que se deslinda de la Dirección General de Interior, ambas en la Conselleria de Emergencias. El motivo, según ha precisado el portavoz del Consell, es que la de Interior está más centrada en la seguridad y organización en eventos de carácter festivo, especialmente de carácter taurino, mientras que la nueva responde a demandas sobre seguridad ciudadana, un punto sobre el que Vox ha presionado a Llorca.