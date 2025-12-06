Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llorca avanza que Moncloa y la Generalitat están "a punto" de fijar la fecha para su reunión con Sánchez

El president ha acudido al acto conmemorativo del Día de la Constitución

Pérez Llorca, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

Pérez Llorca, durante la conmemoración del Día de la Constitución. / Europa Press

Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que Moncloa y la Generalitat han "tenido ya contacto" y ha adelantado que, por tanto, están "a punto" de fijar la fecha para su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este sábado en el Congreso, donde ha asistido al acto conmemorativo del Día de la Constitución. "Hemos tenido ya contacto" entre Presidencia del Gobierno y de la Generalitat, ha indicado.

El jefe del Consell avanzó esta semana, después de anunciar la remodelación de su gobierno tras haber tomado posesión como 'president' de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, que solicitaría una reunión formal con el presidente del Gobierno. Llorca considera necesario celebrar este encuentro para tratar, entre otras cuestiones, la reconstrucción tras la dana.

En otro orden de asuntos, Pérez Llorca ha indicado que ha acudido a Madrid a celebrar el aniversario de la Constitución y ha reivindicado que la Carta Magna "partió desde el diálogo, desde el consenso y desde el entendimiento de todos los españoles".

"Y así he querido debutar como 'president' de la Generalitat Valenciana, buscando diálogo, buscando consenso, intentando recuperar puentes y vías de comunicación con afectados y familiares de las víctimas de la dana y también buscando coordinación con el Gobierno de España para la reconstrucción", ha afirmado.

A su juicio, esto "es lo que corresponde y lo que nos demanda la sociedad". "La gente está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento y creo que qué mejor día que hoy, Día de la Constitución Española, para reclamar eso, el diálogo y el entendimiento, especialmente con el pueblo valenciano, con toda la sociedad valenciana que hemos sufrido una enorme tragedia, enormes pérdidas y que lo que nos demanda a los ciudadanos es estar a la altura de lo que ellos merecen", ha expresado.

Por tanto, ha abogado por "trabajar en una reconstrucción física, pero también moral". "Y el mejor ejemplo nos sirve hoy la Constitución, ese diálogo, ese entendimiento que tuvieron los españoles lo debemos tener y con especial énfasis en la Comunitat Valenciana", ha enfatizado.

