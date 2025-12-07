Ivace+i recibe 20 solicitudes de ayudas para impulsar los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha recibido un total de 20 solicitudes de ayudas para impulsar el desarrollo de clústeres de la Comunitat Valenciana en los ejercicios 2025 y 2026.

Estas peticiones se enmarcan en la primera convocatoria de ayudas directas de Ivace+i dirigida a potenciar los clústeres empresariales, que cuenta con una inversión total de 1,8 millones de euros para 2025 y 2026, con 900.000 euros asignados a cada año.

Estas ayudas se dirigen a las entidades gestoras de los clústeres, responsables de vertebrar y dinamizar su actividad, y se articulan en cuatro programas: clústeres avanzados, consolidados, emergentes y estratégicos.

Del total de solicitudes recibidas, ocho proyectos se han presentado con carácter anual para el ejercicio 2026, mientras que 12 iniciativas corresponden a proyectos plurianuales que se desarrollarán a lo largo de 2025 y 2026.

En cuanto a su distribución por programas, seis solicitudes pertenecen a la línea dirigida a clústeres avanzados, tres a la de consolidados, 10 se enmarcan en la de emergentes y uno corresponde al programa para clústeres estratégicos.

Principales sectores

Las iniciativas presentadas abarcan una importante representación del tejido industrial de la Comunitat Valenciana. Proceden de los sectores del calzado, automoción, textil, deporte, aeroespacial, juguete, plástico, agroalimentación, metal o la química, entre otros. También se han registrado propuestas en ámbitos económicos transversales como son la sostenibilidad, la economía circular o la innovación.

En este sentido, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que esta variedad refleja la importancia de los clústeres “como herramientas clave para impulsar la innovación, la cooperación y la competitividad en ámbitos productivos estratégicos para la economía valenciana”.

Asimismo, ha destacado “que estos proyectos van a permitir seguir fortaleciendo nuestro tejido productivo y potenciando sectores que son fundamentales para el crecimiento económico y la creación de empleo cualificado”.

Estrategia Industrial Clústeres

Cabe recordar que la Generalitat ha presentado recientemente la Estrategia Industrial de Clústeres basada en la cooperación, la innovación y la competitividad compartida.

Se trata de una política estructural del Consell, con visión a largo plazo, dotada con recursos propios y con una conexión directa con los instrumentos de la Unión Europea que harán de la Comunitat Valenciana un referente europeo de cooperación industrial y transformación sostenible.

Esta estrategia pretende dotar a los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana de visibilidad, capacidad de interlocución y cooperación para reforzar su competitividad y para impulsar sus sinergias.