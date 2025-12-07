Justicia concede ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través del servicio MEDIAPROP en 2025

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha concedido ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través de los Servicios de Mediación de Proximidad (MEDIAPROP) durante el año 2025.

Este servicio de mediación extrajudicial, cuya iniciativa es de la Generalitat, se instrumenta a través de su implementación por las entidades locales beneficiarias de la subvención que les otorga la Conselleria. Para 2025, el total de las ayudas concedidas asciende a más de 670.000 euros.

El objetivo es que ayuntamientos y mancomunidades establezcan un servicio MEDIAPROP. De esta forma, Justicia pretende fomentar la mediación como medio adecuado de solución de controversias (MASC) y, a su vez, ofrecer una alternativa al proceso judicial para la resolución de conflictos accesible para toda la ciudadanía, garantizando, en todo caso, su gratuidad.

Las entidades locales y ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas para 2025 en la provincia de Alicante han sido 19: Alfàs del Pi, Alicante, Aspe, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa de Segura, Calp, Castalla, Cox, Dolores, Elche, Elda, Guardamar del Segura, Onil, Pego, Pinoso, Sant Joan d’Alacant y Villajoyosa y la mancomunidad de municipios de la Marina Alta (MACMA).

En la provincia de Castellón reciben subvención seis entidades locales: Alcalà de Xivert, Almassora, Nules, Onda, Segorbe y la Vall d’Uixó.

Y en la provincia de Valencia, las entidades locales subvencionadas son 31: Alaquàs, Albal, Alberic, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Burjassot, Carcaixent, Catarroja, Chiva, Cullera, l’Eliana, El Puig de Santa María, Gandia, l’Alcúdia, Massanassa, Mislata, Montserrat, Ontinyent, Picanya, Puçol, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent, y la mancomunidad de municipios Tierra del Vino.

Finalidad de las ayudas

Las ayudas de la Conselleria van destinadas a financiar los servicios de mediación de proximidad en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes y con juzgados de paz asistidos por personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en ayuntamientos de municipios cabecera de partido judicial y en las Mancomunidades de municipios de la Marina Alta (MACMA) y Tierra del Vino.

El servicio MEDIAPROP se ofrece por el ayuntamiento o mancomunidad de municipios para facilitar la celebración de sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación extrajudicial, a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana.

Además, ofrece atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial. Asimismo, proporciona a una persona profesional mediadora para intervenir en procedimientos de mediación extrajudicial, incluidas las sesiones informativas.

Servicios MEDIAPROP como herramienta para implementar la LO 1/2025

Asimismo, la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido un nuevo requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones judiciales en materia civil y mercantil, consistente en la necesidad de acudir, antes de emprender la vía judicial, a un medio adecuado de solución de controversias (MASC), entre los que se encuentra la mediación.

En este marco, los Servicios MEDIAPROP ofrecen a la ciudadanía, de manera gratuita, la posibilidad de acudir a la mediación extrajudicial con el propósito de solucionar sus conflictos antes de acudir a los tribunales de justicia y, en su caso, poder interponer la correspondiente demanda acreditando el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad, facilitando así la solución de sus controversias y la defensa de sus derechos.

Por último, puede obtenerse información más detallada sobre las Oficinas MEDIAPROP de los distintos municipios y mancomunidades en el siguiente enlace: https://cjusticia.gva.es/es/web/atencion-a-las-victimas/mediacio/que-es-mediaprop