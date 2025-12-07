El PSPV-PSOE acusa a PP y Vox de atacar a la universidad pública para convertirla en un negocio

La senadora autonómica Eva Redondo ha denunciado que la universidad pública está sufriendo un ataque frontal por parte de las derechas con el objetivo de que la educación deje de ser un derecho real y acabe convertida en un negocio “y en una máquina expendedora de títulos”. Según ha explicado, el último episodio se ha vivido en el Senado, donde PP y Vox han tumbado una moción del Grupo Socialista para proteger la universidad pública y garantizar una financiación estable del 1% del PIB con el compromiso de las comunidades autónomas.

Redondo ha remarcado que la situación económica de muchas facultades es cada vez más preocupante porque la derecha está asfixiando la pública mientras facilita la expansión de los centros privados. La senadora ha citado los casos de Extremadura y Andalucía y ha puesto el foco en Madrid, donde “Ayuso ha convertido la capital en el paraíso de la universidad privada mientras el alumnado comparte imágenes de aulas con los techos caídos o laboratorios sin equipamiento por la falta de inversión en la pública”. “Ese es el modelo universitario que defienden PP y Vox, un modelo que pone en riesgo la igualdad de oportunidades y debilita el futuro del país”, ha advertido.

La senadora ha reivindicado el valor estratégico de la universidad pública como palanca de progreso científico, social y económico. En este contexto, Redondo ha señalado a la Universitat Jaume I de Castelló como un referente de calidad y compromiso con el territorio y ha subrayado que el papel de la UJI en investigación y transferencia de conocimiento ha sido clave para fortalecer el tejido productivo y social de la provincia.

Finalmente, Redondo ha asegurado que el PSOE, con Diana Morant al frente del Ministerio de Universidades, no permitirá ningún retroceso en el sistema de financiación ni en los mecanismos de calidad, y ha defendido un modelo de educación superior que “forme, investigue y genere oportunidades, sobre todo para las familias que necesitan que el talento pese más que la renta”.