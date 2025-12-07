El PSPV-PSOE exige a Pérez Llorca que obligue a Mazón a dejar el escaño

El portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Jordi Mayor, ha reclamado hoy a Pérez Llorca, elegido esta semana president del Consell con los votos del PP y Vox, que exija a Mazón que entregue su acta como diputado de las Corts Valencianes y “ponga fin a más de un año de mentiras de todo el PP para proteger” al “nada honorable” expresident de la Generalitat. Jordi Mayor ha señalado que, tras las revelaciones de los últimos días que “desmontan uno a uno todos los embustes en que se han parapetado los dirigentes del PP para tapar su terrible gestión de la Dana”, Pérez Llorca “ha de reclamar a Mazón el escaño con el fin de que se presente ante la jueza de Catarroja para contar la verdad del 29O”. “Y si Mazón se niega a entregar el escaño, ha de expulsarlo y enviarlo al grupo de no adscritos si quiere tener un mínimo de credibilidad”, ha añadido.

Jordi Mayor ha recordado que “el señor Mazón todavía es el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana”, de forma que “continúa siendo diputado, continúa estando aforado y, por tanto, el PP está amparando toda esta mentira y toda esta infamia”.

El portavoz de los socialistas valencianos ha censurado las declaraciones de ayer de Feijóo, en las que dijo que “tuvo la enorme desfachatez de decir que el PP ha pasado página definitiva en la Generalitat y que Mazón ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel y nos ha dicho aquello que considera que es verdad”. “Es un insulto a las víctimas de los 230 valencianos y valencianas que perdieron la vida y una vergüenza cuando Mazón sigue siendo el presidente del PPCV y lo mantienen en las Corts para que siga aforado y eluda a la Justicia”, ha aseverado el dirigente del PSPV-PSOE.

Para Mayor, “está demostrándose además con los mensajes de Whatsapp de los últimos días, que la mentira y la infamia han estado un año detrás de todo el Partido Popular, no solo del señor Mazón, sino de todos los que ha tenido detrás, entre ellos, el señor Pérez Llorca, que ha estado aplaudiendo y justificando todas y cada una de las mentiras que durante un año el señor Mazón ha estado diciéndonos”.

“Mazón ha estado mintiendo, ha estado engañando y ha estado utilizando los bulos para tapar su nefasta gestión del 29 de octubre”, ha aseverado Jordi Mayor, para añadir: “Pedimos al Partido Popular que le pida el acta, que el señor Mazón vaya al juzgado de Catarroja, que lleve su teléfono móvil, que esperemos que no haya borrado, y que se pueda aclarar qué ocurrió y que no ocurrió aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la que murieron 230 personas”.

“Un president-mayordomo decidido por los ultras”

Para Mayor, “asumir la responsabilidad al máximo nivel es dejar el escaño y presentarse ante la jueza con su teléfono móvil y sin los mensajes borrados”. El portavoz del PSPV-PSOE expresa su sorpresa por que Feijóo, lejos de hacer el más mínimo reproche a Mazón, asuma el relato mentiroso de Mazón sobre la Dana, “un bulo acreditado judicial, periodística y administrativamente” como “aquello que Mazón considera verdad”, sin que eso tenga “ninguna consecuencia política”. “Estamos ante el peor PP de la historia, sin valores éticos y con un president en papel de mayordomo designado por la extrema derecha frente a la opción preferida por Feijóo”, un president que lo es por “lo han decidido así los ultras”, ha aseverado.