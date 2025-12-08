À Punt emite mañana martes la primera entrevista con el president Juanfran Pérez Llorca

Mañana martes, 9 de diciembre, À Punt emitirá a partir de las 21.30h la primera entrevista con el president Juanfran Pérez Llorca.

Se trata de una entrevista en profundidad realizada desde el Estudio 3 de À Punt pocos días después de ser investido Presidente de la Generalitat Valenciana. Durante más de 30 minutos, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana responderá ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastian y Juanma Melero.

Juanfran Pérez Llorca hablará de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la DANA. Pérez Llorca reconocerá “que las administraciones no han estado a la altura”. En ese sentido, el Presidente Pérez Llorcacomentará de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la DANA.

A instancia de los periodistas de À Punt, el president Pérez Llorca enumerará todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez. El Molt Honorable no eludirá ninguna respuesta, ni sobre la política del PP sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

Pérez Llorca también se referirá al actual Consejo de Administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.