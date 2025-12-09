Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La Asociación de víctimas mortales de la dana pide citar como testigo a Feijóo por las llamadas de Mazón

Solicitan la comparecencia del líder del Partido Popular quien aseguró que el presidente de la Generalitat le informó “en tiempo real” de la situación “muy compleja” del 29 de octubre desde el día antes

Salomé Pradas, Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijoó, en la visita del líder del PP al centro de Emergencias.

Salomé Pradas, Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijoó, en la visita del líder del PP al centro de Emergencias. / Efe/Kai Fösterling

Laura Ballester

València

La Asociación de víctimas mortales de la dana ha solicitado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que cite a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

"En tiempo real"

Una comparecencia que solicitan por la declaración que hizo el líder del Partido Popular en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias, el 31 de octubre de 2024. "El presidente de la Generalitat [en referencia a Carlos Mazón] desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas".

Declaraciones recogidas por RTVE

Los letrados de la Asociación de víctimas mortales de la dana, Vicente Simó y Julio Ibáñez señalan que en la grabación "el testigo refiere que el president de la Generalitat, señor Mazón, le venía informando 'en tiempo real' de la situación, siendo que ya le venía comunicando que la situación era 'muy compleja', informándole en dichos términos 'desde el pasado lunes' (es decir, desde el día 28 de octubre de 2024)".

Saber el contenido de la información y la procedencia

Las víctimas mortales ven "pertinente y necesaria" la declaración de Núñez Feijóo como testigo "a fin de dar testimonio del contenido de esa información 'en tiempo real' que le transmitía el señor Mazón, así como el origen o la fuente de conocimiento de dicha información que le era trasladada por el señor Mazón".

Informado desde el 28 de octubre

De hecho, añade que "debe ser también de interés para la investigación determinar qué información le fue transmitida al testigo propuesto (es decir, a qué correspondía esa 'situación muy compleja') y cuándo le fue transmitida (en consecuencia, concretar en el tiempo la referencia a la transmisión de información 'en tiempo real'), dado que el testigo propuesto, en su declaración ante los medios, refirió que dicha información en tiempo real venía remitiéndose desde el lunes 28 de octubre de 2024, detalle que no consta indicado en el parco listado de llamadas telefónicas remitidas [por las Corts Valencianes a la causa] en relación al señor Mazón".

"Es decir -aclaran desde la Asociación de víctimas mortales de la dana-, que si ya desde el lunes 28 de octubre de 2024, se venía informando al testigo propuesto, señor Feijóo, de la situación 'muy compleja' que estaba acaeciendo, se infiere la existencia de conocimiento de dicha situación desde dicho hito temporal".

Cabe recordar que el entonces president habló dos veces con Feijóo el 29 de octubre de 2024, a las 21.27 y 21.31 horas, según el listado elaborado por Presidencia y entregado a las Corts Valencianes el 15 de octubre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  2. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
  3. Francisco, ingresado de urgencia
  4. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  5. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  6. El Centro Comercial Factory Bonaire sorprende con la fecha de su reapertura
  7. Fallece el exdiputado y fundador de Compromís, Enric Bataller
  8. Dos detenidos por el accidente mortal en el colegio de Massanassa

La Audiencia de València readmite en la causa de la dana a la abogada y su defendida que relacionan la dana con "geoingeniería"

La Audiencia de València readmite en la causa de la dana a la abogada y su defendida que relacionan la dana con "geoingeniería"

La jueza de la dana vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras las órdenes que daba a la exconsellera Pradas el 20-O

La jueza de la dana vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras las órdenes que daba a la exconsellera Pradas el 20-O

La Asociación de víctimas mortales de la dana pide citar como testigo a Feijóo por las llamadas de Mazón

La Asociación de víctimas mortales de la dana pide citar como testigo a Feijóo por las llamadas de Mazón

Una acusación popular pide a la jueza de la dana que rescate los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

Una acusación popular pide a la jueza de la dana que rescate los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

Juanfran Pérez Llorca: "La frustración y el rencor de las víctimas puede convertirse en diálogo"

Juanfran Pérez Llorca: "La frustración y el rencor de las víctimas puede convertirse en diálogo"

À Punt emite mañana martes la primera entrevista con el president Juanfran Pérez Llorca

À Punt emite mañana martes la primera entrevista con el president Juanfran Pérez Llorca

Feijóo tutela un relevo tranquilo en el PPCV para atar la nueva era Llorca

Feijóo tutela un relevo tranquilo en el PPCV para atar la nueva era Llorca

La millonaria factura de la dana, la catástrofe más cara de la historia de España

La millonaria factura de la dana, la catástrofe más cara de la historia de España
Tracking Pixel Contents