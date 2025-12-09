La Audiencia obliga a la jueza a admitir a la abogada y su defendida que relacionan la dana con ritos satánicos y geoingeniería

La sección segunda de la Audiencia de València obliga a la jueza de la dana a readmitir a la abogada y una familiar de fallecida en la causa que relacionan las barrancadas y riadas del 29 de octubre con geoingeniería marroquí y ritos satánicos, respectivamente. La jueza las expulsó de la causa porque su primera decisión tras formalizar su entrada en la causa fue intentar personarse en la pieza separada abierta a José María Bueno Manzanares, el abogado del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que se hace eco de las informaciones, sin pruebas, de que el marido de la magistrada ha participado en la instrucción de la causa.

Rechazo de la pretensión, pero no expulsión

La abogada expulsada, Pilar Esquinas, y su defendida, Yolanda Garrido, recurrieron ante la Audiencia de València que ahora les ha dado la razón. El tribunal estima el recurso de una acusación particular contra el auto de la jueza que acordó su expulsión del procedimiento. Los seis magistrados que componen la Sala de la Audiencia señalan que la formulación de una pretensión con abuso de derecho “no significa necesariamente la expulsión del proceso de la parte acusadora particular, sino el rechazo de esa pretensión”.

Personación en la pieza del abogado de Argüeso

“Es cierto que la parte apelante formuló peticiones que no afectan al interés que defiende, pretendiendo personarse en una pieza de responsabilidad disciplinaria abierta al letrado de un investigado (…). Pero ni esto supone necesariamente que renuncia al ejercicio de la acción penal contra los posibles responsables, ni la consecuencia legal de esa extralimitación determina la expulsión del proceso”, añaden.

Seguimiento decidir la expulsión

Aunque los seis magistrados de la Audiencia de Valènica matizan que si, en lo sucesivo, la abogada y su defendida demuestran con su actuación procesal que, “lejos de ejercitar realmente la acusación, se alinea con posiciones defensivas o busca objetivos espurios, ajenos al objeto de este proceso, la instructora pueda expulsarle del proceso fundadamente”. Tanto Esquinas como Garrido dudan del número oficial de víctimas de la dana. Ambas aparecen en vídeos donde se defiende que la riada y barrancada fue provocada por "gente satánica, masones, altos cargos, el poder oscuro" porque consideran que las muertes del 29 de octubre fueron "un ritual satánico, que si todos se informasen la fecha 29 de octubre es una fecha satánica igual que fueron provocados el día 11 de marzo".

Bulos, satanismo, masonería y geoingeniería marroquí

También se han hecho eco de los bulos del parking del centro comercial Bonaire, defienden que se han ocultado cadáveres o "manipulado certificados de defunción". La letrada Pilar Esquinas también defiende en sus redes sociales que el 29 de octubre se produjo "geoingeniería marroquí en la dana 2024, en directo aguaiuris". Unas tesis que la magistrada ya rechazó en el auto en el que decidió la expulsión. "No es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinados, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente. Si es esa su voluntad, deberá acudir a otras instancias. Otros ya lo han hecho". También advirtió que la causa de Catarroja no es "donde haya de discutirse dicho bulo".

El segundo auto confirma íntegramente el auto dictado por la jueza instructora el pasado 1 de septiembre, después de que la parte recurrente, el ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, haya desistido del recurso.

Citación de los agentes medioambientales de la CHJ

El tercer auto estima parcialmente el recurso formulado por una acusación particular, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y acuerda que la magistrada acceda a la identificación de los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar que intervinieron en la dana el 29 de octubre de 2024. Para el Tribunal, “parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos”.

Rechaza en cambio la Sala en esta resolución otras diligencias propuestas por los apelantes, como el requerimiento de información sobre la celebración de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar del 19 de diciembre de 2024, al no apreciar una relación con los hechos que se investigan.

Con las tres resoluciones notificadas este martes ascienden ya 33 los autos dictados desde el pasado mes de mayo por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia -todos ellos suscritos por los seis magistrados que la integran- en los que se resuelven recursos de apelación en el marco de la causa penal de la Dana que instruye el Tribunal de Instancia de Catarroja.

De esos 33 autos, 28 han supuesto la confirmación íntegra de las resoluciones dictadas por la instructora (en un caso sin entrar en el fondo del asunto por el desistimiento del recurso del apelante), mientras que los otros cinco estimaron las apelaciones (en dos casos totalmente y en otros tres de forma parcial).