Camps ya ejerce de oposición interna en el PPCV y abre fuego contra Llorca

Paco Camps va en serio. Tanto, que admite que su intento de volver a la primera línea política puede suponer un "problema" para "algunos dirigentes" del PP. Inasequible al desaliento y al caso omiso que le presta el partido, el expresident va consolidando su operación retorno con la que quiere reconquistar el PPCV y la Generalitat, en ese orden, y este jueves ha presentado su equipo de campaña para las elecciones de 2027, para las que todavía queda año y medio y para las que no hay candidato oficial ni congreso convocado.

A diferencia de los actos que ha ido celebrando estos meses atrás, en los que se mostró leal a Carlos Mazón pese a su criticada gestión de la dana, Camps ha abierto hostilidades contra el nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a quien le ha reprochado explícitamente su falta de ambición electoral y de proyecto, le ha recordado sus vínculos estrechos con Mazón y le ha situado como un dirigente con menos "recorrido" o "bagaje" que él, entre otros recados al de Finestrat.

La cruzada de Camps sigue pasando por la celebración de un congreso autonómico al que ya dijo hace meses que se presentaría pero que el partido mantiene en el congelador. Pese a la falta de fechas, el exdirigente popular se ha mostrado "convencido" de que este tendrá lugar "como muy tarde en junio" y de que él es "el mejor candidato". Entre otras cosas, porque se ve capaz de ganar las elecciones por mayoría absoluta, como en los viejos tiempos, y "ofrecérsela" también a Alberto Núñez Feijóo para alcanzar la Moncloa.

Candidato con o sin congreso

Pese a todo, ha reconocido que no ha podido hablar con el presidente nacional desde mayo de 2024, cuando le felicitó por el archivo de su última causa judicial, un vacío que molesta al expresident. La casi nula relación con la cúpula autonómica tampoco es de su agrado, como se ha encargado de dejar claro. Camps, pese a esos agravios, ha avisado que no cejará en su empeño de volver a la primera línea, haya o no congreso, remarcado que tiene "contemplados todos los escenarios", incluido el de una candidatura impuesta desde Madrid (a la que tampoco renuncia). En todo caso, ha descartado concurrir a esos comicios con otras siglas que no sean las del PP.

Inmune al nuevo contexto electoral, mucho más atomizado, Camps ha insistido en su capacidad de recuperar voto de Vox y alcanzar en 2027 una mayoría absoluta como las que consiguió en 2003, 2007 y 2011. Es decir, rondando los 1,2 millones de papeletas y el 50 % de apoyos. Mazón obtuvo 881.000 votos, un 36 %. Y ha remarcado la necesidad de que el candidato se lo crea, en clara alusión a un Pérez Llorca que recientemente exhibió sus dudas sobre esa posibilidad: "Es imposible una mayoría absoluta si el candidato no transmite esa sensación todos los días. Si alguien parte con la idea de que no va a ganar por mayoría absoluta, es imposible. La política es transmisión de ilusiones", ha señalado.

Perfil idóneo

Pese a sus problemas judiciales desde que se vio forzado a dimitir y el ninguneo al que ha sido sometido desde entonces por el PP, la confianza de Camps sigue intacta. De hecho, se ha presentado como el candidato idóneo, señalando que su "recorrido" "difícilmente lo tiene ningún militante, ni el president actual ni el anterior. Conozco el ayuntamiento, el funcionamiento del Estado, de la autonomía, del Estado en la autonomía...y he ganado tres veces por mayoría absoluta (...) No veo a ningún compañero con mi bagaje personal", ha sentenciado.

Además de ser el perfil de mayor "bagaje", Camps ha destacado que es el único que se ha postulado para ese congreso sin fecha y para aspirar a la Generalitat. "Tenemos el proyecto mucho más adelantado que nadie. Nadie ha dicho que quiera ser el próximo presidente, soy el único que lo dice abiertamente, presenta un modelo y una campaña y cree en la mayoría absoluta", ha insistido. En ese sentido, ha urgido a que el PPCV vuelva a "liderar el discurso" en la C. Valenciana, alertando de que el partido "sufre cuando no lidera el discurso y va detrás de lo que otros dicen", en aparente alusión a Vox y sus imposiciones para la investidura de Llorca.

Preguntado por qué nadie en Génova o en la dirección del PPCV aprecia esa idoneidad de la que hace gala el expresident para volver a ser candidato y le contacta, Camps ha sido críptico: "Tengo mi opinión, pero no puedo darla porque no corresponde. Soy un militante disciplinado. Pero tengo una respuesta y muy bien argumentada, con datos", ha dicho sin desvelar nada más al margen de que "no es agradable de escuchar".

"Un problema" para "algún dirigente"

Con todo, ha rechazado ser un "problema para el PP". "No. En todo caso, un problema para algún dirigente, pero el PP soy yo. Hablo con el PP todos los días. No con dirigentes pero sí con militantes" ha dicho, desvelando que esta misma mañana lo ha hecho con un "dirigente" del partido, cuyo nombre no ha querido desvelar para no "generar problemas afectivos".

El expresident ha dejado un último rejón a Llorca en su comparecencia, al recordar que fue la "mano derecha" de Mazón desde su llegada al poder, incluida la dana. Y también en el partido, donde fue nombrado secretario general tras las elecciones de 2023 por una "elección personal" de Mazón. Camps se ha encargado de subrayar que ese nombramiento se hizo sin pasar por un congreso, ya que ese último cónclave ungió como número dos del PPCV a María José Catalá, que posteriormente dejó el puesto y Mazón se lo entregó a Llorca.

La alcaldesa de València también ha recibido alguna pulla de Camps, que en sus críticas a la falta de actividad orgánica del PP ha puesto de ejemplo el Cap i Casal, donde en tiempos de Rita Barberá, ha dicho, "había una sede en cada distrito" y ahora únicamente hay una en toda la ciudad y permanece "cerrada". El expresident ha recordado también que Catalá, Llorca y Vicent Mompó, tres de los dirigentes que han sonado para dirigir el partido y ser candidatos en 2027, llegaron a sus primeras responsabilidades municipales gracias a sus mayorías absolutas en la Generalitat.

El organigrama campsista

El equipo de campaña de Camps estará compuesto por siete grandes áreas, encabezadas por una dirección política de campaña integrada por él mismo como candidato, con Inés Peiró (concejal de la Pobla de Vallbona con el PP) como directora de campaña y por un "comité estratégico reducido" que completan Mariano Durán, Alberto Fourrat y Chema Simó.

El resto de departamentos son las de Estrategia y Análisis, Comunicación y Mensaje, Organización territorial, Programa y Contenido político, Movilización y actos y Legal, finanzas y control, compuestos por unas 20 personas sin cargos en el partido.