Una empresa de Marruecos compra el 45 % del negocio de terminales de Boluda

Marsa Maroc y Boluda Corporación Marítima han suscrito una alianza estratégica de colaboración mediante la que MMIL, filial de Marsa Maroc, contará con un 45% del capital social y de los derechos de voto de Boluda Maritime Terminals (BMT) en una transacción cifrada en 80 millones de euros. El grupo Boluda tiene dos divisiones estratégicas: Boluda Towage (para el servicio de remolque) y Boluda Shipping (para el transporte marítimo y terrestre, y la logística portuaria) en el que está el negocio de terminales.

Boluda Maritime Terminals ofrece servicios integrales de gestión y logística portuaria a través de 9 terminales situadas en enclaves estratégicos de puertos españoles en la península y el archipiélago canario. En 2024, sus instalaciones movieron más de un millón de contenedores TEUs, reforzando su rol estratégico en el tráfico de mercancías entre la península y las Islas Canarias.

La alianza estratégica entre Marsa Maroc y Boluda Corporación Marítima abre la puerta a importantes sinergias, al combinar sus capacidades y fortalezas complementarias en la gestión de terminales portuarias. Ambos grupos mantienen, según destaca Boluda Corporación Marítima, una clara sintonía estratégica, impulsada por la ambición compartida de reforzar su posicionamiento en el corredor Marruecos–España, un eje marítimo de gran relevancia que conecta las dos orillas del estrecho.

"Esta alianza representa un hito clave para Marsa Maroc, reforzando su presencia a ambos lados del estrecho y reafirmando su posicionamiento regional, operando en un total de 34 terminales en 20 puertos repartidos en la península, Canarias y África dando un significativo paso hacia adelante en su proceso de expansión", según destaca la compañía.

850 buques

Boluda Corporación Marítima dio hace dos meses un nuevo golpe de mesa en el negocio mundial de los remolcadores que operan en los puertos de los cinco continentes. Boluda Towage, la filial controlada por la familia de navieros valencianos, avanzó en su estrategia de expansión mundial tras adquirir a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea por unos 640 millones de dólares (unos 546 millones de euros).

La transacción ha consolidado a Boluda en la cima del negocio de remolque marítimo con presencia internacional y la flota más potente del mundo formada por más de 850 buques - entre remolcadores y barcos de salvamento. En 2024 escaló al primer puesto en el 'ranking' mundial del remolque al completar la compra la de empresa de salvamento marítimo Les Abeilles para expandirse en Francia, con lo que su división la división de remolcadores del conocido armador consolida su liderazgo en el ámbito del remolque. Boluda Towage contaba entonces con una flota de más de 400 barcos repartidos por los principales puertos de Europa, África, Océano Índico, sudeste asiático y Latinoamérica.

Boluda Towage cuenta así con una capacidad operativa en más de 232 puertos de todo el mundo, más de 8.000 marinos, y un equipo de soporte técnico y administrativo compuesto por 1.500 profesionales de 35 nacionalidades, lo que aproxima su plantilla global a unos 10.000 trabajadores.

Negocio de remolcadores

La naviera MSC -en manos de la familia Aponte- consolidó a principios de este año la compra del 49% de la empresa de remolcadores de Boluda. La naviera italosuiza líder en el sector del transporte de contenedores ya poseía el 7% de Boluda Towage La familia Boluda mantiene el 51% de la nueva corporación y el control de la gestión.