Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada

La Policía Nacional ha detenido a una empresaria de 54 años en Benidorm por haber cobrado cerca de 13.000 euros de prestaciones por ayudas que solicitó a nombre de una empleada que tenía contratada, utilizando su firma digital sin su consentimiento para realizar los trámites online.

La detenida se aprovechó de la juventud e inexperiencia en el ámbito laboral de la víctima, dado que era su primera relación laboral como empleada. La Policía le ha imputado delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Según informa la Policía, los hechos se remontan al mes de febrero de 2019, cuando la denunciante inició su andadura en el mundo laboral con 19 años en un establecimiento de Benidorm. Fue contratada, según creía ella, como aprendiz y finalizó su trabajo para la empresa en septiembre de 2022, si bien durante todo ese periodo no llegó a recibir copia del contrato, ni nóminas, ni recibos de pago. De hecho, su jefa le pagaba en efectivo la mayoría de las veces.

Sin embargo, sobre el mes de agosto del año 2024, la perjudicada recibió una carta de UMIVALE (SUMA), donde le informaban de la concesión de una ayuda por cese de actividad, algo que le extrañó, puesto que ella no había solicitado ningún tipo de ayuda o prestación, por lo que comenzó a recabar información relativa a su situación con la administración en el ámbito laboral.

Tras las gestiones iniciales realizadas, tuvo conocimiento de que era la cuarta ayuda que se solicitaba a su nombre, correspondiéndose los datos de las solicitudes con los de una asesoría de Benidorm que había intermediado en la firma de su contrato laboral en su primer empleo, siendo informada de que los trámites se habían realizado de modo online mediante su firma digital.

Al conocer esto, recordó que cuando empezó a trabajar para el establecimiento de Benidorm, en el acto de firma del contrato, la regente de la empresa, le solicitó la firma digital y su número de la Seguridad Social.

Finalmente, averiguó, a través de SUMA y la Agencia Tributaria, que entre los años 2020 y 2021 habían sido solicitadas hasta seis ayudas por prestaciones de distintos tipos y cantidades, por un valor superior a los 15.000 euros, cuyo ingreso fue realizado en una cuenta bancaria desconocida para ella, por lo que decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional y se destapó un fraude de casi 13.000 euros.

De la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, quienes averiguaron en primera instancia que todas las ayudas habían sido solicitadas de manera telemática usando la firma digital de la denunciante, siendo la asesoría que ella mencionó que medió en su contrato quien figuraba en las solicitudes.

En cuanto a las prestaciones, eran de carácter variado, destacándose una de la Generalitat Valenciana por un importe de 300 euros, que se dirigía a aquellos autónomos que se encontraban percibiendo, de la mutua o entidad gestora en los meses de enero y/o febrero de 2021, cualquier prestación extraordinaria, análoga a la de cese de actividad para aquellos casos en que se vieron obligados a suspender su actividad o vieron afectados sus negocios por una reducción considerable en la facturación, como consecuencia de las medidas tomadas por la pandemia del covid.

En cuanto a la cuenta receptora de las ayudas, figuraba a nombre de la empresa para la que trabajó, siendo la titular de la misma la gerente del establecimiento, donde se pudieron ver reflejadas las transferencias recibidas procedentes de las ayudas a nombre de la denunciante, además de otros datos, meramente de contacto, que la incriminaban directamente en los hechos.

Falso autónomo

Por lo que respecta a la denunciante, se averiguó que durante esos tres años y medio de trabajo estuvo dada de alta como autónoma sin su consentimiento ni conocimiento, ejerciendo su función en la empresa que la contrató, pagando la gerente las cuotas de autónomo con el objetivo de ahorrar costes en las cotizaciones de la Seguridad Social, así como evitar otras obligaciones laborales como empleadora, lo que comúnmente se conoce como "falso autónomo".

Siguiendo con el engaño y conocedora de las ayudas a autónomos en el periodo del covid, solicitó las ayudas a nombre de la víctima, haciendo uso de su firma digital, que consiguió de mala fe al solicitársela para la tramitación del contrato laboral.

La investigación reveló que, de este modo, la jefa de la denunciante, acumuló un montante total de 12.721,80 euros en prestaciones fraudulentas.

Así pues, tras tener los indicios probatorios suficientes, los agentes se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba emplazado el establecimiento, el cual se encontraba abierto al público, estando su regente al frente del mismo a quien detuvieron como presunta responsable de los delitos investigados.

Al mismo tiempo, se solicitó a la entidad bancaria donde se habían recibido los abonos de las prestaciones fraudulentas, el bloqueo de la cantidad económica obtenida de modo fraudulento, siendo puesto todo lo instruido a disposición de los juzgados de Benidorm.