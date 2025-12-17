Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes en la C.Valenciana

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026 según las cuales 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive. La presentación de reclamaciones para aquellos aspirantes que dispongan de DNI o NIE se deberá realizar de forma electrónica.

Plazas por categorías

Concretamente, en Biología para una oferta de 83 plazas han sido admitidos 1.306 (82 no admitidos); en Enfermería, para 2.279 plazas se han admitido 11.134 (161 no admitidos); en Farmacia para 362 plazas se ha admitido a 1.454 (29 rechazados); en Medicina, para 9.276 plazas hay 16.014 admitidos (1.518 rechazados); en Psicología, para 280 plazas 3.951 admitidos (161 rechazados); en Química, para 29 plazas 292 admitidos (13 rechazados) y en Física, para 57 plazas 402 admitidos (12 rechazados). En total, para 12.366 plazas han sido admitidos 34.553 aspirantes y se ha rechazado a 1.976.

Récord histórico de plazas MIR en la sanidad valenciana

La sanidad pública valenciana ofertará un total de 1.189 en la convocatoria de formación sanitaria especializada 2026 entre sus diferentes especialidades: MIR, EIR, FIR, QIR. La cifra supone alcanzar un récord histórico, con un incremento de 74 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 6,63 % más. De hecho, la Comunitat Valenciana se convierte en la autonomía con mayor aumento de todo el país.

Aumento de plazas desde 2018

Desde el año 2018, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado en un 54%, lo que refleja el firme compromiso del Ministerio de Sanidad con la ampliación sostenida de la capacidad formativa del sistema, señala el departamento de Mónica García.

Cupo específico de plazas para personas con discapacidad

La convocatoria reserva un cupo específico de plazas tanto para personas con discapacidad como para aspirantes que no sean titulares de una autorización de residencia en España.

En el caso de Medicina (MIR), se destinan 928 plazas al turno de personas con discapacidad y otras 928 a personas sin autorización de residencia. En Farmacia (FIR), se asignan 36 plazas al turno de discapacidad y 4 al cupo de personas extranjeras sin autorización de residencia. En Enfermería (EIR), se reservan 228 plazas para aspirantes con discapacidad y 23 para quienes no disponen de dicha autorización. En las especialidades del ámbito de la Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (RFIR), el número de plazas reservadas para personas con discapacidad es de 28, 3, 8 y 6, respectivamente.

La fecha del examen

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14.00 horas (13-00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.