Llorca repesca a la castellonense Ruth Merino 15 días después de su cese

El president recupera a la única miembro del anterior Consell que no mantuvo en su remodelación para la secretaría autonómica de relaciones con la UE en lugar de Pablo Broseta y completa el realojo de consellers de Mazón

El nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; y la hasta ahora consellera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Ruth Merino, durante el traspaso de carteras de los consellers y conselleras de la Generalitat Valenciana, a 4 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El recién nombrado president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que asumió el cargo tras la marcha de Carlos Mazón, ha afrontado ya su primer gran cometido: reconfigurar el Consell. Este miércoles ha definido el equipo y distribuido las consellerias con las que piensa gobernar el año y medio que resta de legislatura al frente de la Comunitat Valenciana. 04 DICIEMBRE 2025;TRASPASO;CONSELL;GENERALITAT;VALENCIA;MAZÓN;PÉREZ LLORCA Jorge Gil / Europa Press 04/12/2025. Ruth Merino;José Antonio Rovira;Jorge Gil / Jorge Gil / Europa Press

Mateo L. Belarte

València

Ruth Merino vuelve a la Generalitat. El pleno del Consell ha aprobado este viernes el nombramiento de la exconsellera de Hacienda como secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas en sustitución de Pablo Broseta, que ayer presentó su "dimisión irrevocable" tras dos años en el Ejecutivo valenciano y que emprende ahora proyectos en el sector privado.

Merino fue la única consellera del gobierno de Carlos Mazón sacrificada en la limitada remodelación acometida por Juanfran Pérez Llorca tras ser nombrado nuevo president, en la que centró los cambios en Presidencia. Con esta reincorporación, que se produce apenas 15 días después de su salida, Llorca ya ha dado cabida en su nuevo Ejecutivo a todos los consellers de Mazón.

La extitular de Hacienda, fichaje personal de Mazón tras su salida de Ciudadanos a las puertas de las elecciones autonómicas de 2023, tendrá entre sus cometidos la captación de fondos europeos, según ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Merino se integra en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de Pepe Díez, donde a su vez se incluye ahora la dirección general de fondos europeos, anteriormente en Hacienda, "con el objetivo de atraer el mayor número de recursos", ha explicado Barrachina.

Además de la ex de Ciudadanos, el pleno del Consell, el penúltimo del año, ha aprobado más ceses y nombramientos. La dirección general de Relaciones con las Corts pasa a estar ocupada por Juan Martínez Otero, que sustituye a Jorge Bellver, que salta a su vez a la dirección general de Transparencia. Asimismo, se nombra a José Salvador Tárrega como nuevo director general de Participación.

A la vicepresidencia tercera de Vicente Martínez Mus se incorpora como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio Sabina Goretti, que hasta ahora era directora general de Agua en la Conselleria de Agricultura. Barrachina le ha descrito como una "persona abnegada, dedicada y con un profundísimo conocimiento" en materia hídrica.

Su puesto en Agricultura lo ocupará Lourdes Pérez Berna, ingeniera agrícola y "buena conocedora" de obras hidráulicas, ya que participó en el post trasvase del Júcar-Vinalopó, y "experta en regadío", ha señalado el portavoz.

