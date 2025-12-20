El alcalde de Almussafes acusado de acoso se dirige a los vecinos: "Continuaré como alcalde"

Más de una semana después de que saltara el escándalo en el PSPV, por el caso de presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Almussafes, Toni González, a una trabajadora municipal, el ya exdirigente socialista se ha reafirmado en su intención de seguir al frente del municipio de la Ribera Baixa: "Quiero hacer hincapié en que, pese a las circunstancias que me han llevado a apartarme del grupo municipal socialista temporalmente y hasta que se aclare la situación, continuaré trabajando con más dedicación que nunca como alcalde de Almussafes. Las responsabilidades que tengo con todos y cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra población, siempre han sido mi prioridad", señala un escrito a los vecinos hecho público esta mañana a través de sus redes sociales.

Indefensión

Cabe recordar que tras filtrarse esa denuncia, el PSPV ha apartado de sus cargos orgánicos al hasta ahora dirigente provincial, donde ocupaba una plaza de vicesecretario dentro de la Ejecutiva de Carlos Fernández Bielsa. También era miembro de la Ejecutiva autonómica de Diana Morant.

González mantiene que se trata de una denuncia falsa, como ya ha aseverado en la última semana: "En relación con la denuncia interpuesta en mi contra, quiero ser claro: no se ha interpuesto denuncia vía judicial sino que ha sido presentada ante el órgano de control del Partido Socialista y, lamentablemente, en ningún momento he recibido información concreta al respecto. Me enteré de esta situación a través de los medios de comunicación, lo que me dejó en una posición de indefensión absoluta. Estoy convencido de que se trata de una denuncia infundada y, por tanto, me dedicaré en exclusiva a mi labor como alcalde, sin necesidad de compatibilizar mi responsabilidad al frente del ejecutivo local con otras funciones orgánicas dentro del partido". Según ha sabido este diario, no ha sido hasta este jueves cuando ha recibido comunicación del canal de denuncias del PSOE, donde se está instruyendo esta denuncia.

Vende gestión

González, que ha quedado como concejal no adscrito y sigue ostentando la alcaldía (su grupo de concejales se mantiene de momento en el PSPV, aunque internamente no se descarta que otros le sigan en el futuro fuera del partido), busca dar un mensaje de calma respecto "al futuro de nuestro querido pueblo". El edil de Almussafes pone en valor la gestión: "Gracias a la buena gestión económica desarrollada desde el año 2015 en el Ayuntamiento, que este mes de diciembre ha logrado alcanzar una deuda cero y un saneamiento completo de las cuentas municipales, que vamos a poder ejecutar un ambicioso paquete de proyectos urbanísticos que, sin duda, van a sumar crecimiento y riqueza a nuestro pueblo".

Mensaje a Morant: tiene apoyos

Y añade: "Mi compromiso con Almussafes es firme y mi único objetivo es seguir trabajando sin descanso para mejorar la vida de toda la ciudadanía. La confianza depositada en mí en las urnas es mi mayor fuerza, y por ello me esfuerzo cada día por ser el alcalde que merece este pueblo".

El alcalde, por último, "agradece de todo corazón las numerosas muestras de apoyo y cariño" de los últimos días. Y acaba con un mensaje que tiene una lectura interna, teniendo en cuenta toda la marejada levantada en el seno del socialismo valenciano: "Mi familia, los concejales, los militantes y toda la ciudadanía en general me han mostrado su solidaridad y su confianza, lo que me da la fuerza y la motivación para continuar entregándome al 100% por Almussafes".