En directo: Pérez Llorca expone su visión de la C.Valenciana y su hoja de ruta para el resto de la legislatura

El dirigente popular realiza una ponencia en los primeros compases de su mandato

Sigue en directo la ponencia del president Pérez Llorca en el periódico Información / Redacción

Alejandro J. Fuentes

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expone su visión de la ComunitatValenciana y su hoja de ruta para el resto de la legislatura en el club INFORMACIÓN. El dirigente popular, que tomó posesión de su cargo a principios de diciembre, realiza una ponencia en los primeros compases de su mandato.

  1. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  2. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
  3. Francisco, ingresado de urgencia
  4. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  5. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  6. Dos detenidos por el accidente mortal en el colegio de Massanassa
  7. La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
  8. La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa

