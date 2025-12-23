La jueza de la dana cita a José Morgan García, el asesor de las Corts que acompañó a Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón a declarar

La jueza de la dana, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar a José Morgan García Gómez, asesor del Partido Popular en las Corts Valencianes que acompañó a declarar al entonces síndic del PP y actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y también al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, tal como solicitó el abogado de Algemesí, Ximo Esteve, que ejerce la acusación particular en la causa de la dana. La citación se produce sin fecha, a la espera de ubicarlo en la apretada agenda de declaraciones de la causa de la dana, que se retomarán tras las vacaciones navideñas (inhábiles a efectos de notificaciones del 24 de diciembre al 6 de enero), aunque la actividad judicial puede continuar de forma interna en el juzgado.

Cuenca confirmó que recibió "información y asesoramiento jurídico"

El letrado Ximo Esteve justificaba esta citación porque durante la declaración en el juzgado de José Manuel Cuenca "éste manifestó expresamente que había recibido información y asesoramiento jurídico —bien desde servicios jurídicos vinculados al propio Consell, bien desde la Abogacía de la Generalitat— en relación con la no conveniencia jurídica de acordar el confinamiento de la población, circunstancia que, según sus propias manifestaciones, provocó un retraso determinante y vital en la emisión del aviso Es Alert por parte de doña Salomé Pradas". Un retraso, justifica el abogado de la acusación particular, que "conforme se desprende de lo declarado, pudo haber tenido una incidencia directa en la causa de fallecimientos, siendo evidente que cada minuto de antelación en el envío de la alerta habría podido evitar resultados letales".

"Intervención directa en el asesoramiento jurídico de las personas investigadas o testigos relevantes"

Además, el abogado añadía en su escrito que el asesor José Morgan García Gómez es abogado y asesor jurídico del Partido Popular en la Mesa de las Corts Valencianes y es actualmente asesor jurídico en Presidència de la Generalitat por lo que "acompañó también a Juan Francisco Pérez Llorca en su declaración ante los Juzgados de Catarroja por los mismos hechos, lo que evidencia de manera clara y reiterada su intervención directa en el asesoramiento jurídico de las personas investigadas o testigos relevantes en esta causa". Una circunstancia que, a juicio del abogado, "permite inferir, con suficiente fundamento, que José Morgan García desempeñaba un papel activo y determinante en la orientación jurídica de decisiones de extraordinaria trascendencia, especialmente en lo relativo a la adopción —o no— de medidas de protección civil como el confinamiento de la población".

Por ello, el abogado Ximo Esteve solicitaba a la jueza de la dana que citara a declarar a José Morgan García Gómez al considerarla "no solo pertinente, sino absolutamente necesaria, útil e imprescindible para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cuanto puede aportar información esencial sobre: "Su papel concreto como asesor jurídico del Partido Popular; si intervino directa o indirectamente en el asesoramiento jurídico a José Manuel Cuenca o incluso con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, el día 29 de octubre de 2024". Además de poder aclarar si "mantuvo contacto o coordinación con Juanfran Pérez Llorca el 29 de octubre de 2024 o si fue consultado por Mazón o Pérez Llorca, y especialmente por José Manuel Cuenca, acerca de la conveniencia o improcedencia de decretar el confinamiento. Y, en definitiva, si dicho asesoramiento jurídico condicionó la decisión de retrasar el envío del Es Alert, con las consecuencias fatales que se investigan en estas diligencias".

José Morgan García Gómez también acaba de ser nombrado secretario del comité de derechos y garantías de la gestora del Partido Popular de la Comunitat Valenciana.