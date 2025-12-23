El mapa que conecta la innovación empresarial

En un escenario económico cada vez más interconectado, donde la colaboración entre empresas se convierte en un factor clave de competitividad, la Comunitat Valenciana ha consolidado una herramienta pionera para fortalecer su ecosistema de innovación. Se trata del Mapa de Cooperación e Innovación, una plataforma digital desarrollada por los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la Comunitat Valenciana, que cuenta con el apoyo de IVACE+i a través del programa SOMMOS_connecta.

Desde su puesta en marcha en 2020, este mapa ha ido creciendo hasta registrar en la actualidad más de 3.500 empresas a nivel autonómico. El objetivo es claro: potenciar la capacidad innovadora del tejido empresarial valenciano mediante la creación de un entorno colaborativo entre compañías consolidadas, pymes y startups, propiciando el intercambio de conocimiento y la aparición de nuevas oportunidades de negocio.

Mapa de Cooperación e Innovación. / CEEI

El mapa permite geolocalizar e identificar empresas según su sector de actividad, ubicación geográfica y nivel de implicación en procesos de innovación y colaboración. Para ello, clasifica a las entidades en tres grandes categorías. Por un lado, se encuentran las empresas innovadoras, aquellas que están desarrollando nuevos productos o servicios. También figuran las empresas tractoras, que actúan como motores de crecimiento económico y, finalmente, las cooperadoras, compañías con una elevada participación en dinámicas de colaboración y conexión.

En la provincia de Castellón, esta herramienta refleja con claridad la vitalidad del ecosistema local. Actualmente, hay 364 empresas únicas activas registradas en el mapa, que suman un total de 412 entradas clasificadas. La diferencia responde a que algunas organizaciones cumplen con varios criterios simultáneamente, lo que les permite aparecer en más de una categoría. Así, no es raro encontrar empresas que son al mismo tiempo tractoras e innovadoras, una combinación que multiplica las posibilidades de colaboración empresarial real y efectiva.

La utilidad de esta herramienta no reside solo en la clasificación de empresas, sino también en su capacidad para filtrar búsquedas según criterios específicos. Esto facilita enormemente la identificación de posibles socios estratégicos para proyectos de innovación, exportación o desarrollo tecnológico, y convierte al mapa en un instrumento de gran valor tanto para empresas consolidadas como para startups emergentes.

En sectores tan diversos como la biomedicina, la ingeniería, la tecnología alimentaria, la informática o la transferencia de tecnología, el mapa ofrece una visión transversal del potencial innovador de la Comunitat, fomentando sinergias que pueden traducirse en proyectos conjuntos y ventajas competitivas sostenibles.

Innovación práctica

Este enfoque colaborativo se ve reforzado desde el CEEI Castellón con la organización de jornadas que aportan valor práctico al empresariado. Una de las más destacadas de este año ha sido el encuentro titulado ¿Cómo crean sus productos las empresas de tamaño intermedio en España? Casos de éxito, que reunió a directivos y responsables de innovación para conocer metodologías aplicadas por compañías con fuerte capacidad tractora. Con la participación de la consultora We Tangible y de empresas como Miarco e Istobal, los asistentes pudieron conocer ejemplos reales de desarrollo de producto centrado en el cliente, validados en entornos industriales diversos. La jornada sirvió para generar conocimiento aplicado, facilitar el networking y trasladar herramientas útiles a quienes lideran la innovación.