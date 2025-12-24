Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat, localidad de la que era alcalde Juanfran Pérez Llorca

"És una llàstima, jo crec que en democràcia no cap la violència", ha señalado el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca sobre las pintadas con las que ha amanecido hoy la sede del Partido Popular en el municipio del que fue alcalde, Finestrat.

La sede popular en la localidad de la Marina Baixa se ha despertado hoy con pintura vertida sobre su fachada y un mensaje, en negro y rojo, en el que se puede leer: "Fàcil llavar cares Arran La Marina'.

El jefe del ejecutivo autonómico ha sido contundente: "Estos actos no caben en democracia y menos en estas fechas. Y más en un municipio como Finestrat donde la mayoría de las cosas que se aprueban en ese Ayuntamiento suelen ser por unanimidad: es un pueblo donde tiene mayoría el Partido Popular y, en cambio, hay muchos acuerdos que hacen con los partidos de la oposición. Alguien quiere romper esa convivencia que hay en ese municipio que debería ser un ejemplo para muchos", ha declarado a INFORMACIÓN durante un acto en la Vila Joiosa.

Comunicado

El jefe del ejecutivo autonómico ha condenado "este acto violento" y la "intimidación" también con un mensaje a través de sus redes sociales en el que indica que en democracia "no hay espacio para ninguna clase de violencia" y señala que "este vandalismo no tiene ninguna justificación".

"En nuestra democracia no hay espacio para ninguna clase de violencia. Este vandalismo no tiene ninguna justificación. Condeno este acto violento y la intimidación y mando mi apoyo a los compañeros del PP de Finestrat", indica el mensaje del también representante del PPCV. Asimismo, Pérez Llorca ha expuesto que su gobierno "siempre estará al lado de la convivencia y el respeto".

En el mismo comunicado en el que el PPCV ha informado de este ataque a la sede de los 'populares' en Finestrat, el secretario general de esta formación, Carlos Gil, ha condenado ese hecho.

"Son actos vandálicos que responden al odio que el independentismo catalán tiene hacia todo lo valenciano y nuestra defensa hacia nuestras señas de identidad", ha afirmado Gil.

"Unos ataques intolerables en plena democracia que, por desgracia, hemos sufrido en varias de nuestras sedes durante el último año", ha añadido, a la vez que ha aseverado que desde el PPCV no se va a "contribuir ni a la polarización ni al odio, que es lo único que buscan estos radicales".

Carlos Gil ha indicado "ante una situación como esta", los 'populares' "no solo" esperan "la condena de todas las formaciones políticas de la Comunitat", sino que esto lleve a "una profunda reflexión del camino que queremos seguir para acabar con la crispación de la sociedad".