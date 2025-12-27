Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente párkingTiempo CastellónHorarios NocheviejaProaborto-ProvidaAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Tragedia en Indonesia

Así era el KLM Putri Sakinah, el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo

La nave tenía capacidad para 10 pasajeros y realizaba cuatro rutas de varios días

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo

Así era el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo / Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

El barco en el que viajaba la familia valenciana para visitar la isla de Komodo, en Indonesia, y que naufragó trágicamente provocando la muerte de cuatro de sus miembros, el padre, Fernando, de 44 años, y tres de los hijos (Elia, de 12 años, Kike, de 10 y Mateo, de 9) era el KLM Putri Sakinah.

La nave se dedicaba a realizar excursiones de varios días por el Parque Nacional de Komodo, la isla famosa por sus dragones de gran tamaño, Labuan Bajo y la isla de Flores. Disponía de cuatro cabinas o camarotes con capacidad para diez pasajeros. Según la información facilitada sobre el naufragio, en el momento de los hechos transportaba a once personas.

Todas las rutas que hacía el barco

El KLM Putri Sakinah es un barco que ofrecía todo lo necesario para hacer vida a bordo durante varios días, puesto que las excursiones que realizaba eran, como mínimo de dos días. Así lo indican en la página web en la que se publicitaban sus características y los itinerarios que ofrecía:

  • Explorar la isla de Komodo: cuatro días y tres noches
  • Aventura en Komodo: tres días y dos noches
  • Tour por la isla de Komodo: dos días y una noche
  • Tour por la isla de Rinca: dos días y una noche

Durante las estancias en este barco, la tripulación se encargaba de facilitar a los pasajeros tanto el desayuno, como la comida y la cena en cada una de las jornadas que pasasen con ellos, así como el alojamiento en uno de los camarotes.

La información facilitada en una de las webs en la que se podía contratar el barco para estas excursiones aseguraba que el KLM Putri Sakinah era "un barco confortable, con camarotes limpios, buena comida y una gran tripulación".

Responsables de la nave han asegurado a Levante-EMV que las autoridades continúan buscando los cuerpos de Fernando y los tres niños y que están convencidos "de que los encontrarán muy pronto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
  2. Francisco, ingresado de urgencia
  3. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Dos detenidos por el accidente mortal en el colegio de Massanassa
  6. La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
  7. La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa
  8. Duermo con saco de dormir y todas las ventanas abiertas para ventilar a once grados

Así era el KLM Putri Sakinah, el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo

Barrachina recupera el relato de la dana de Mazón para no valorar los wasaps con Feijóo

Barrachina recupera el relato de la dana de Mazón para no valorar los wasaps con Feijóo

Los mensajes de Mazón se vuelven en contra de Feijóo: El Gobierno pide su dimisión por mantener "durante un año" la mentira sobre la dana

Los mensajes de Mazón se vuelven en contra de Feijóo: El Gobierno pide su dimisión por mantener "durante un año" la mentira sobre la dana

Mazón fingió con Feijóo que conocía la magnitud de la tragedia tras la tarde en El Ventorro: "Se está jodiendo cada minuto"

Mazón fingió con Feijóo que conocía la magnitud de la tragedia tras la tarde en El Ventorro: "Se está jodiendo cada minuto"

Todos los hombres (y las pocas mujeres) del 'president'

Todos los hombres (y las pocas mujeres) del 'president'

El nuevo plan contra el acoso escolar tendrá más mano dura contra los alumnos reincidentes

Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat, localidad de la que era alcalde Juanfran Pérez Llorca

Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat, localidad de la que era alcalde Juanfran Pérez Llorca

La jueza de la dana cita al asesor de las Corts que acompañó a Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón a declarar

La jueza de la dana cita al asesor de las Corts que acompañó a Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón a declarar
Tracking Pixel Contents