Temporal de lluvias

Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por inundaciones: varios ríos en peligro de desbordamiento

Protección Civil urge a evitar desplazamientos, sobre todo en zonas inundables y a buscar zonas altas y subir a pisos superiores

Es Alert enviado a Gandía y Alginet.

Es Alert enviado a Gandía y Alginet. / Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

València

Protección Civil ha enviado un ES Alert a toda la provincia de Valencia por el episodio de fuertes lluvias que se está registrando este domingo. El mensaje urge a evitar desplazamientos, sobre todo en zonas inundables y a buscar zonas altas y subir a pisos superiores ante posibles inundaciones.

Según explica la Conselleria de Emergencias, las lluvias más intensas se están produciendo en las comarcas de la Ribera y la Safor, en concreto en municipios como Simat de la Valldigna, Carcaixent, l'Alcudia o Guadassuar, donde incluso ha llegado a granizar. Por otro lado, se ha regisrado un incremento del caudal del río Vaca "que puede producir incidencias en cauces y barrancos asociados".

Ahora mismo la alerta por nivel rojo se mantiene en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde podrían superarse los 190 l/m2 en menos de 12 horas mientras que el interior se mantiene en alerta naranja, con precipitaciones que podrían llegar a los 150 litros.

Emergencias aseguras que las lluvias más intensas se producirán desde el momento actual hasta las 19 horas y que continuarán hasta las 23:59. A las 15 hors las localidades con cantidades de lluvia más destacadas eran l'Alcúdia (176 l/m2) y Guadassuar (163 l/m2).

Algunos barrancos, como el de Matilde, la Barxeta y Abanilla ya se han desbordado. Según indica la Guardia Civil se ha producido el desalojo de 7 u 8 viviendas "con carácter preventivo" en Beniferri (Alicante).

Estado de las carreteras

Respecto a las carreteras, en la zona de la A-7 se está produciendo algún embalsamiento de agua en el que ya se está actuando. También hay probabilidad de granizo en la zona de la A-3, fundamentalmente en Buñol, Requena y Utiel. En algunos municipios como Torrent o Alginet la tormenta también ha descargado granizo.

Emergencias recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las zonas más afectadas

Según el aviso especial de Emergencias emitido sobre las 14:40, las zonas que se verán previsiblemente más afectadas serán las comarcas de la Safor, la Ribera, la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena durante toda la tarde con lluvias persistentes.

Durante la noche, añade emergencias, la tormenta podría desplazarse hacia el área más litoral pudiendo afectar también a la ciudad de València.

