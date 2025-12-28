"No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos"

Entre los compromisos del Consell con Alicante está finalizar la Vía Parque, una arteria clave en la movilidad para poder liberar en un futuro el tráfico de la fachada litoral. El Ayuntamiento ya tiene en propiedad los terrenos necesarios tras ejecutar las expropiaciones. ¿Para cuándo plantea desbloquear la redacción del proyecto, como paso previo a la ejecución de las obras?

Es cierto que hasta hace muy pocos días había un problema de expropiaciones, de adquisición. Y una vez adquirido, trabajaríamos ya en un proyecto para afrontar ese reto, que es cierto que se marcó al principio de la legislatura y que la idea es mantenerlo. En la medida en que ya se ha resuelto el tema de las expropiaciones, la Generalitat se va a poner en marcha cuanto antes para elaborar ese proyecto de Vía Parque.

El Botànic también avanzó en la ampliación del TRAM en la comarca de l’Alacantí, pero el proyecto está ahora paralizado. ¿Llegará el tranvía a Sant Joan y a Mutxamel?

Hay una inversión en este momento muy importante en la provincia de Alicante, sobre todo con la Intermodal [en alusión a la construcción de la Estación Central del TRAM], que está cumpliendo los plazos y que de ahí tiene que partir una mejora de las infraestructuras del TRAM, ya no solo la que señala, sino también en dirección a Elche y al aeropuerto. Hay una inversión muy importante, de más de 300 millones ahora en la provincia de Alicante, y la idea es que conforme se vayan terminando esas inversiones, empezar las otras. Ahí necesitamos un poquito la colaboración del Gobierno, especialmente en la red de Cercanías. Creo que si no hay más colaboración del Gobierno va a ser difícil cumplir los plazos establecidos para las mejoras de las líneas del TRAM.

¿Pensar en que el TRAM se amplíe hacia el sur de la ciudad de Alicante es entonces una quimera…?

A mí me gusta concretar las cosas y no mentir, no dar fechas que luego no se puedan cumplir. Lo que sí que le puedo asegurar es que hay un compromiso firme y real de la Generalitat en llevarlo a cabo. Pero yo creo que si le digo un año le voy a mentir. No soy un político que acostumbra a decir mentiras.

Mazón, como jefe del Consell, habló de que la Generalitat se involucraría en el nuevo palacio de congresos de Alicante... ¿Ese proyecto va a seguir vivo con usted?

A mí me gustaría. Es cierto que se plantearon dos hitos, dos palacios de congresos, uno en Elche y otro en Alicante. El de Elche va más avanzado porque la disponibilidad de los terrenos era más fácil. En Alicante hay un proceso con el suelo, dentro del puerto, que lleva más trámites, más dificultades, pero a mí sí que me gustaría que Alicante tuviese ese palacio de congresos. Lo necesita.

El palacio de congreso de Alicante está previsto en terrenos del puerto. En ese entorno, la Cámara de Comercio está impulsando una nueva sede que se ha construido sin licencia. Además, dirigentes de la propia Cámara han lanzado durísimas acusaciones contra el alcalde Luis Barcala por exigir el cumplimiento de la legalidad dictada por sus técnicos. ¿Cuál es la postura de la Generalitat, y en concreto de su presidente, ante todo lo que está sucediendo en torno a la Cámara?

Primero, a mí no me gustan las críticas que se han hecho por parte de la Cámara al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Me parecen desproporcionadas, no son formas de arreglar los problemas. Es cierto que hay un problema técnico urbanístico en el ámbito del Ayuntamiento con la Cámara de Comercio, pero creo que la lucha, la discusión, las descalificaciones son la antítesis de lo que yo creo en la política. Les emplazo a reuniones más técnicas que ayuden a solventar ese problema. Los problemas técnicos no se arreglan con insultos.

En esta polémica, la Generalitat se ha mantenido en silencio... ¿Va a cambiar?

En aquellas cuestiones que afecten a la autonomía municipal le puedo garantizar que nunca vamos a interferir en ellas. Yo he sido alcalde hasta hace muy poco y ahora soy presidente de la Generalitat, por lo que creo mucho en la autonomía y el respeto a las instituciones. Creo que aquellas decisiones que estén en el ámbito urbanístico local las tiene que resolver el Ayuntamiento.

Aludía a Elche al hablar de los dos palacios de congresos proyectados en la provincia… ¿Cuáles son los proyectos de la Generalitat más urgentes para Elche?

El primer convenio que he firmado como presidente ha sido el del TRAM, que consiste en introducir un TRAM sostenible en la ciudad de Elche. Hemos iniciado los primeros pasos para algo que tiene que ser una realidad. Está también acabar la Ronda Sur de Elche, que es una ronda que estaba haciendo el ministerio y que de repente dejó de hacerla, quedando un pequeño tramo, del que se estaban resolviendo las últimas expropiaciones para poder llevar a cabo la obra. Además, se va a hacer una inversión importantísima en la depuradora de Algorós. Son más de 82 millones de euros los que va a gastar la Generalitat Valenciana en un proyecto que permitirá una reutilización del 100 % del agua que se consume en Elche. Hay proyectos importantes.

Y el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja, ¿cuándo puede ser una realidad?

Si todo va bien, en este 2026, va a ser ya una realidad, porque ya va a estar en marcha esa licitación.

Y yendo al norte de la provincia. Una cuestión ferroviaria que es competencia exclusiva de la Generalitat es la conexión entre Dénia y Gandia. ¿Se verá algún día?

A mí me gustaría que la viéramos algún día, sí. Esa es la idea. Partimos de unos años perdidos. Recuerdo que en la construcción de la otra vía se compraron trenes que no cabían por los puentes. Y en, esta legislatura, esos puentes se han tenido que hacer más amplios porque los trenes ya no se podían devolver. Por ello, esa mala praxis que ha tenido la Administración hace que después perdamos tiempo para recuperar otras vías. A mí me gustaría que fuera una realidad, sé que se está trabajando en ese proyecto. Yo no voy a mentir nunca, no voy a dar fechas que después no se puedan cumplir. Pero creo que es una necesidad que esa línea ferroviaria, esa línea de TRAM, esté en marcha cuanto antes. Y sí, asumo el compromiso de trabajar en ese objetivo.

Por último, president, se habla de la remodelación o el cambio de estadio del Hércules... ¿Qué es lo que va a pasar?

Pues no lo sé. Sinceramente, no sé qué va a pasar con la renovación del estadio del Hércules, del Rico Pérez. Ahí también tiene que haber muchísima colaboración entre las administraciones y tenemos que atender una necesidad que tiene la ciudad. Trabajaremos en ello, intentaremos buscar la mejor solución posible.