Puig reclama al PSPV una "alternativa potente" y "conexión con la sociedad"

El expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado todo este año en París, después de ser nombrado en febrero de 2024 embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero no desconecta de la realidad valenciana. "Ahora estoy en un cargo institucional representando a España, que es un honor. Estoy trabajando para que haya más español en la OCDE, pero no estoy fuera mentalmente de lo que pase en la C. Valenciana porque es mi pasión, mi manera de entender la vida".

Es uno de los mensajes que deja Puig en la entrevista emitida este sábado en el programa 'La crónica', y que presenta el escritor Gerardo Muñoz.

Preguntado sobre un hipotético regreso a la primera línea política con el PSPV o el PSOE, señala: "Estoy siempre en disposición de ayudar en lo que pueda. La C. Valenciana es por lo que estuve en política. Entré con 18 años por la justicia social y el autogobierno. Y en eso me mantengo aunque hayan cambiado mucho las cosas. Por eso me ha dolido tanto el deterioro del autogobierno, que la mala gestión por parte de la Presidencia haya afectado a la credibilidad de la Generalitat entre los valencianos. Es lo que no nos podemos permitir", reflexiona.

Respecto al momento político actual de la C. Valenciana y el socialismo, define 2025 como un año de "bloqueo institucional", por todo el debate en torno a la figura de Mazón. "Se tenía que tomar una decisión que se debió tomar el día siguiente". Tras la salida de Mazón, cree que lo normal debería haber sido un adelanto electoral. "Hubiera sido razonable que después de este año de hipoteca para el conjunto de la C. Valenciana, se hubiera abierto una nueva etapa con unas elecciones. Ahora hay una nueva legislatura en la que [el nuevo president] debe decidir si hay ruptura y nuevo inicio o continuidad. En la formación de gobierno hay una apuesta directa por la continuidad", lamenta.

Respecto al papel del PSPV, opina que "tiene que presentar una alternativa lo más potente posible". Para ello, asegura, "tiene activos", entre los que sitúa a Diana Morant, Rebeca Torró o Pilar Bernabé, y añade que "hay más gente preparada". "Alternativa y conexión con la sociedad. Es lo que corresponde", receta para el momento actual.

Al margen de esto, el expresident Puig reflexiona sobre la situación de crispación que atraviesa el momento político español ("Llamar 'hijo de...' al actual presidente no se puede entender. La política es la cultura del respeto") pero también opina sobre la judicialización de la política. "Hay que disociar responsabilidad política y judicial. Pero hay que delimitar. A veces parece que se deje a los jueces un papel que no es el suyo. Esa contaminación entre poderes no es bueno para la democracia".

Guiño hacia Jorge Rodríguez

Puig también tuvo un guiño con su excompañero Jorge Rodríguez, que acabó fuera del PSPV y fundando su propio partido (Ens Uneix) tras un escándalo judicial del que acabó absuelto. "Hemos visto casos como el de Jorge que no había nada. Aquellos que investigaron y tomaron unas determinaciones, alguien debería asumir alguna responsabilidad. Si no, se cometen injusticias. Al final lo importante es que la justicia funcione, pero en el recorrido hay personas que sufren indebidamente".

Puig también se ha referido a algunos de los problemas que atraviesa el PSPV, como los casos de acoso, o todos los audios relativos al exreferente socialista valenciano, José Luis Ábalos. "Lo estoy viviendo con dolor y tristeza. Al principio sorpresa e indignación, pero sobre todo con dolor, pensando en los cientos de miles que han confiado y trabajado con el PSOE", señala.

Respecto a los audios en concreto de Ábalos, afirma que son "vomitivos", y marca distancia política, recordando las maniobras del abalismo para disputarle la secretaría general del PSPV cuando ya era president de la Generalitat.