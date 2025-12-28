"La reconstrucción es lo peor explicado por el anterior Consell"

¿Se ha sentido engañado por ese relato de Mazón que ha variado durante meses?

No me he sentido engañado. El día de la dana pasaronmuchas cosas que demostraron que ninguna administración estaba preparada. Por mucha guerra de relatos de unos y otros, dejó en evidencia las costuras de todas las administraciones. Como sociedad tampoco estábamos preparados para una catástrofe de esas dimensiones. Desde ese día hasta hoy hemos conocido cosas que ese día éramos incapaces de prevenir y que, por lo tanto, eso nos hace cambiar de opinión constantemente.

¿Qué le parecen los WhatsApp de Salomé Pradas el día de la dana?

No quiero entrar a ese tipo de valoraciones que forman parte de una investigación judicial, a la que tengo mucho respeto. Los WhatsApp son parte del contexto de una conversación que no he visto hasta el final y, por lo tanto, es muy difícil prejuzgar. Esa tarea le corresponde a la jueza de una instrucción.

¿Qué piden los alcaldes de la dana?

Lo que más les preocupa es acabar las obras porque hay una frustración respecto a la lentitud, especialmente por parte del Gobierno de España, en afrontar cambios legislativos que permitirán mejor gestión de recursos económicos y mayor celeridad en la ejecución de las obras. La Generalitat optó por la vía de emergencia; el Gobierno no quiso. Cuando el ministro Óscar Puente y el conseller Martínez Mus partieron la construcción de puentes locales en las ciudades afectadas, hemos visto que la mayoría de puentes hechos por la Generalitat por el procedimiento de emergencia están acabados. Y los del Gobierno de España, algunos que están a punto de acabarse y otros en fase de construcción. Una de las frustraciones más grandes que tienen los alcaldes es la falta de cambios normativos que no se han producido en un año.

¿Hay día para la primera reunión de la Comisión Mixta?

Está pedida ya por carta, pero no tenemos respuesta. Si han tardado más de 400 días para convocar esa Comisión Mixta, sería una sorpresa que en una semana contestaran una carta.

El Palacio de Congresos de Alicante está previsto en terrenos del puerto. En ese entorno, la Cámara de Comercio está impulsando una nueva sede que se ha construido sin licencia. Además, dirigentes de la propia Cámara alicantina han lanzado durísimas acusaciones contra el alcalde Luis Barcala por exigir el cumplimiento de la legalidad dictada por sus técnicos. ¿Cuál es la postura de la Generalitat, y en concreto de su presidente, ante todo lo que está sucediendo en torno a la Cámara?

Primero, a mí no me gustan las críticas que se han hecho por parte de la Cámara al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Me parecen desproporcionadas, no son formas de arreglar los problemas. Es cierto que hay un problema técnico urbanístico en el ámbito del Ayuntamiento de la ciudad con la Cámara de Comercio, pero creo que la lucha, la discusión, las descalificaciones son la antítesis de lo que yo creo en la política. Les emplazo a reuniones más técnicas que ayuden a solventar ese problema. Los problemas técnicos no se arreglan con insultos.

En esta polémica, la Generalitat valenciana se ha mantenido en silencio... ¿Va a cambiar?

En aquellas cuestiones que afecten a la autonomía municipal le puedo garantizar que nunca vamos a interferir en ellas. Yo he sido alcalde hasta hace muy poco --del municipio alicantino de Finestrat--y ahora soy presidente de la Generalitat valenciana, por lo que creo mucho en la autonomía y el respeto a las instituciones. Creo que todas aquellas decisiones que estén en el ámbito urbanístico del municipio las tiene que resolver el Ayuntamiento.