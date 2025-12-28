En Directo
Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas y eleva a nivel rojo en el litoral sud ya que las tormentas pueden descargar con granizo en toda la provincia
Marga Vázquez
Las lluvias están golpeando con fuerza la provincia de Valencia este domingo, 28 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo, la máxima alerta meteorológica, en el litoral sur de la provincia, donde se esperan acumulados que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.
Protección Civil ha enviado un ES-Alert pasadas las 15.30 horas a los vecinos de las dos comarcas más afectadas, la Ribera y la Safor, para advertirles de posibles inundaciones e indicarles que se alejen de cauces, barrancos y zonas inundables. En caso de encontrarse un área susceptible de quedar anegada por el agua, la recomendación de las autoridades es buscar un refugio en algún punto alto.
Última hora de las lluvias en Valencia
