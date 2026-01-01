Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes

El calendario laboral para 2026 en Castellón cuenta con 14 días festivos. De este modo, los castellonenses tendrán 9 festivos nacionales, 3 autonómicos y 2 adicionales que pueden ser elegidos por cada ayuntamiento de cada localidad.

En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunitat Valencia, pero no con el martes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener. En estos territorios, y por lo tanto en Castellón, es festivo el lunes de pascua, 6 de abril.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio. Los otros festivos autonómicos en la Comunitat, y por tanto en Castellón, son el 24 de unio (Sant Joan) y el día de la Comunitat Valenciana (9 d'Octubre).

Todo ello queda así, ya que dos de los festivos tradicionales, el 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución), este año caen en domingo.

Así queda el calendario de días festivos para 2026

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Reyes

19 de marzo, San José

3 de abril, Viernes Santo

6 de abril, Lunes de Pascua

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

24 de junio, San Joan

15 de agosto, Virgen de Agosto

9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana

12 de octubre Fiesta Nacional de España

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Día de Navidad

Las corporaciones locales completarán el calendario con los dos festivos de carácter local que contempla el Estatuto de los Trabajadores, de manera que se alcancen los 14 festivos que indica el Estatuto de los Trabajadores.

Dos macropuentes

Los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Además, en Castellón dos de estos puentes serán macropuentes, con 4 días seguidos. Ello ocurre en el puente de Semana Santa, ya que al viernes 3 de abril hay que sumarle el lunes 6 de abril; y el puente de octubre, pues al día de la Fiesta Nacional (lunes 12 de octubre) hay que sumarle el viernes anterior, 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana