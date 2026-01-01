Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia

El trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística KLM Putri Sakinah en el que viajaban Andrea Ortuño y Fernando Martín ha dejado cuatro familias completamente devastadas, unidas por una estructura familiar compleja y por una pérdida que se multiplica en cada hogar afectado.

El matrimonio valenciano estaba realizando el que era su primer gran viaje en familia. Ortuño y Martín viajaban al país asiático durante las vacaciones de Navidad acompañados de cuatro de los seis hijos que sumaban entre ambos. Solo el más pequeño era hijo en común. Los otros cinco procedían de relaciones anteriores.

Andrea Ortuño tuvo cuatro hijos con su exmarido, Javi, de nacionalidad uruguaya. Fernando, por su parte, era padre de un niño fruto de su matrimonio con su exmujer Silvia García, una empresaria española. Al viaje familiar acudieron cuatro menores, de 7, 9, 10 y 12 años respectivamente. Tres de ellos son hijos de Andrea y uno de Fernando. Los otros dos niños, el hijo en común de la pareja y uno de los hijos del anterior matrimonio de ella, se quedaron en España.

Así, el impacto de este trágico accidente naútico se extiende a cuatro núcleos familiares distintos. Andrea afronta la posible pérdida de su marido, de dos de sus cinco hijos y de su hijastro. Javi, el padre uruguayo de la menor fallecida, podría haber perdido a dos de sus cuatro hijos. Por su parte, la familia de Fernando Martín se enfrenta a la desaparición del entrenador y de uno de sus hijos.

Por último, Silvia, exmujer de Fernando, podría haber perdido a su único hijo, de nueve años, además de a su exmarido. Cuatro familias, separadas por países y relaciones pasadas, quedan ahora unidas por una misma tragedia que ha alterado de forma irreversible sus vidas.

Continúa la búsqueda

Cuando el barco comenzó a hundirse, Ortuño y una de sus hijas, que estaban en una parte superior, pudieron escapar y fueron rescatadas. La pequeña, de hecho, ya se encuentra en España. Fernando y los otros tres menores que les acompañaban —un hijo y una hija de Ortuño y otro hijo de Martín— quedaron atrapados al estar ubicados en un camarote de la parte inferior, indicaron fuentes locales.

Desde el primer minuto el operativo de búsqueda ha tratado de localizarles pese a las duras condiciones climáticas. Este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de una de las hijas de Andrea y su expareja, una niña de 12 años. Una "gran futbolista" que ha dejado un vacío "difícil de describir" en sus equipos, el Club de Fútbol Malvarrosa y el Patacona C.F., tal como compartieron sendos clubs a través de sus redes sociales.

Ese día la búsqueda concluyó al caer la noche sin localizar a Fernando ni a los otros dos niños, que continúan desaparecidos. El hallazgo redujo de forma drástica las esperanzas de encontrarlos con vida.

Momentos de "indescriptible dolor"

La familia Martín-Ortuño ha trasladado a través de un comunicado que están viviendo "momentos de indescriptible dolor". Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio, pertenece a una reconocida familia de hosteleros valencianos. Enrique Ortuño, su padre, es propietario del emblemático restaurante El Coso del Mar en el Paseo de Neptuno de València. El grupo familiar cuenta con toda una red de establecimientos en la Comunitat Valenciana, ubicados en el Cap i Casal, la Pobla de Farnals y Burriana. Además, la familia es propietaria de un hotel en primera línea de la playa de la Malvarrosa, cuya gestión recae precisamente en Andrea.

El padre de la niña de 12 años que fue encontrada sin vida, de uno de los menores todavía desaparecidos y de la pequeña rescatada se encontraba en Montevideo (Uruguay) cuando se produjo el accidente y se trasladó de inmediato a Indonesia, tal como confirmó a EFE el abuelo materno de los niños. Asimismo, uno de los hermanos de Andrea también había viajado al lugar. Desde allí compartió un vídeo en el que agradecía "a todas las personas y grupos que están involucrados en las labores de rescate (...) Sin vosotros no habría esperanza, seguid adelante".

El fútbol valenciano recuerda a Fernando Martín

Fernando Martín Carreras, de 44 años, que continúa desaparecido junto a los otros dos niños de 9 y 10 años, era una figura destacada dentro del Valencia CF y en el mundo del fútbol valenciano. Actualmente, dirigía el Valencia CF femenino B, que milita en Tercera RFEF, un cargo que ocupaba desde noviembre de 2024, aunque llevaba más de una década asumiendo distintas funciones dentro del Valencia Femenino y en la Academia VCF. De hecho, llegó a formar parte del staff del primer equipo femenino en el papel de segundo entrenador.

Como futbolista, realizó su formación en las categorías inferiores del Valencia CF, en las que jugó desde alevín hasta juvenil de primer año. Pero su carrera profesional se desarrolló en distintos equipos, entre ellos, el CD Eldense de tercera división (temporada 2005/06); el C.D. Benidorm, en 2ª división B (2006/07); la Cultural Leonesa (2007/08); el C.D. Alcoyano (2008/2012); o el Cartagena C. F. (2012/13). En sus últimas temporadas antes de colgar las botas, militó en el Ontinyent C.F. (2ª división B), en 2013-2014, y en La Nucía C. F. (3ª división), en 2014-2015. Algunos de sus equipos no han dudado en mostrar su apoyo y enviar sus condolencias a los familiares de Martín, entre ellos el Valencia CF y el Ontinyent CF.

Entre los menores desaparecidos, se encuentra el hijo de Fernando y de una pareja anterior, Silvia García, residente en València y quien se encuentra en un estado de "profunda devastación emocional", según afirmó a EFE un amigo íntimo de la familia.

Mientras el operativo de búsqueda sigue en marcha para tratar de localizar a Fernando y los dos niños, sus allegados han pedido en un comunicado que se mantenga la "consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", al mismo tiempo que han agradecido "todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia". "Confiamos en que las labores de búsqueda continuarán. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", han aseverado.