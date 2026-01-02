Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis

La llegada de una intensa borrasca, acompañada de lluvia persistente, bajas temperaturas e incluso nieve en algunos puntos, está obligando a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana a modificar la programación de la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos. Con la seguridad como prioridad, varios ayuntamientos han anunciado cancelaciones, aplazamientos o traslados de los actos a espacios cubiertos.

Cabalgatas aplazadas al 6 de enero

Algunas localidades han optado por retrasar el desfile al día de Reyes, a la espera de una mejora del tiempo:

Xàtiva: la cabalgata se celebrará el 6 de enero a las 12.00 horas. Sus Majestades llegarán igualmente el día 5 para realizar visitas institucionales y una recepción abierta al público en el Gran Teatre.

la cabalgata se celebrará el 6 de enero a las 12.00 horas. Sus Majestades llegarán igualmente el día 5 para realizar visitas institucionales y una recepción abierta al público en el Gran Teatre. Alzira: el desfile se traslada también al 6 de enero, a las 11.00 horas, manteniendo el recorrido habitual.

el desfile se traslada también al 6 de enero, a las 11.00 horas, manteniendo el recorrido habitual. Cullera: aplaza la cabalgata al 6 de enero por la tarde, con inicio a las 17.30 horas desde el Raval. La recepción de los Reyes se realizará el día 5 en la Casa de la Cultura.

Cabalgatas canceladas o sustituidas por actos alternativos

Otros municipios han decidido suspender directamente el desfile en la calle y sustituirlo por recepciones u otros formatos:

Sagunto: se cancelan las cabalgatas en sus núcleos urbanos. En su lugar, habrá actos de recepción en espacios cerrados como la Casa Municipal de Cultura y el Auditorio Joaquín Rodrigo.

se cancelan las cabalgatas en sus núcleos urbanos. En su lugar, habrá actos de recepción en espacios cerrados como la Casa Municipal de Cultura y el Auditorio Joaquín Rodrigo. Oliva: queda cancelada la cabalgata y el acto central se traslada al Centro Polivalente, aunque se mantiene la llegada de los Reyes y las visitas programadas.

queda cancelada la cabalgata y el acto central se traslada al Centro Polivalente, aunque se mantiene la llegada de los Reyes y las visitas programadas. l’Alcúdia: ha decidido suspender la cabalgata debido a la previsión meteorológica.

Sus majestades de Oriente tendrán que soportar bajas temperaturas en este 2026. / EFE

Actos trasladados a espacios cubiertos

Algunos ayuntamientos mantienen la celebración, pero adaptan el formato para evitar riesgos:

Algemesí: los actos de Reyes, incluida la cabalgata, se realizarán en el Pabellón cubierto, con acceso escalonado.

los actos de Reyes, incluida la cabalgata, se realizarán en el Pabellón cubierto, con acceso escalonado. Carcaixent: celebrará un espectáculo de recepción en una sala cubierta multiusos.

celebrará un espectáculo de recepción en una sala cubierta multiusos. Llíria: prevé trasladar la recepción al Pabellón Pla de l’Arc si finalmente no puede celebrarse el desfile en la calle.

Municipios pendientes de decisión

En otras localidades, la decisión definitiva dependerá de la evolución del tiempo en las próximas horas:

Alcoi y Ontinyent mantienen por ahora sus cabalgatas, aunque con protocolos especiales y seguimiento constante de la previsión meteorológica.

mantienen por ahora sus cabalgatas, aunque con protocolos especiales y seguimiento constante de la previsión meteorológica. Tavernes de la Valldigna estudia alternativas para garantizar la celebración del acto con seguridad.

Sin cambios por el momento en las grandes ciudades

Castellón de la Plana, Alicante y Valencia mantienen, por ahora, la cabalgata prevista para el 5 de enero, reforzando los dispositivos de seguridad y atentos a posibles cambios de última hora.

Desde los ayuntamientos se insiste en la importancia de consultar los canales oficiales municipales —webs y redes sociales—, ya que las decisiones pueden modificarse rápidamente en función de la evolución del temporal.

