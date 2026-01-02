Llorca recupera a los asesores de Mazón para armar su equipo en el Palau

El oído del 'president' ha cambiado, pero algunas de las voces que le susurrarán no tanto. El último DOGV del 2025, el publicado el 31 de diciembre, ha servido para acabar de conformar el equipo que asesorará directamente a Juanfran Pérez Llorca. Esta resolución conlleva el nombramiento del personal eventual dependiente de Presidencia, algunos con cargo de asesor del president y otros de "asuntos generales a los miembros del Consell", un listado en el que la mayoría de los nombres conocen los despachos del Palau de la Generalitat en los que ya venían trabajando con el anterior inquilinio, Carlos Mazón.

De hecho, de los 18 nombramientos que se han oficializado este miércoles en el Diari Oficial firmados por Llorca, 14 de ellos ya estaban en la sala de máquinas del Ejecutivo autonómico bajo la figura de asesores. A ellos se suman cuatro incorporaciones de las cuales una ya conocía la sede presidencial del Gobierno valenciano. Es el caso de la exdirectora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Maite Gómez, una de las personas que ha sido de máxima confianza de Mazón, con quien llegó al Cecopi el 29 de octubre, citada como testigo en la causa de la dana, y quien continuará en la Generalitat, aunque en un puesto de rango inferior, como asesora del 'president' y no como alto cargo.

La situación de Gómez no es una excepción. Es más, su incorporación al equipo del nuevo jefe del Consell supone cerrar casi el círculo sobre el que se había establecido como núcleo duro de Mazón en su etapa en el Gobierno valenciano. El DOGV también ha confirmado que el exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, se incorpora como asesor a la Oficina del expresident. A ello se suma que el que fuera secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha sido renombrado como secretario autonómico de Economía en la Conselleria de Hacienda y que quien fuera director general de Comunicación, Francisco González, se mantiene en el Palau. Faltaría solo Santiago Lumbreras, exsecretario autonómico de Transparencia.

Llorca interviene en la Sala de Corts ante los consellers. / Kai Försterling

La lista de personal eventual se puede analizar a la inversa y observar que de los 19 asesores que fueron cesados con la dimisión de Mazón (al ser cargos de confianza dejan su puesto automáticamente cuando se confirma la salida de quienes lo han nombrado) solo una (de momento) no continúa con alguna responsabilidad dentro del Ejecutivo autonómico. Se trata de María Ponte, exdirigente de la oposición venezolana (fue embajadora de Juan Guaidó en Bélgica y la UE), a la que el anterior jefe del Consell incorporó como delegada para la Hispanidad y la Libertad, un puesto que va en consonancia con sus responsabilidades en el PPCV como responsable de los "nuevos valencianos".

'Ascenso' tras asesorar

Más allá del caso de Ponte, que estaba en la Generalitat como "personal eventual con funciones de asesorea del president con retribuciones correspondientes a la categoría C1", el de más alto rango y salario dentro del Ejecutivo autonómico, el resto continúan. Es más, de estos 18, tres han logrado un ascenso al ser nombradas directoras generales: es el caso de Ángela Cano, nueva directora general de Análisis y Estudios, Carmen Sahuquillo, directora general de Comunicación Digital, y Belén Ríos, directora general de Comunicación Institucional.

El camino inverso, de alto cargo a asesora, igual que Gómez, lo realiza la exsecretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, destituida en el primer pleno del Consell de Llorca, aunque en su caso lo hace para incorporarse a la Conselleria de Presidencia, encabezada por José Luis Díez, y no directamente al equipo de Llorca. Este, además de con la continuación del personal eventual que conformaba el de Mazón, se complementa con la incorporación de dos personas de la confianza de Llorca que hasta ahora estaban a nómina en el Grupo Popular de las Corts donde ejercía de síndic: Patricia Juan Baño y Rocío Fernández, jefa de comunicación del PPCV.