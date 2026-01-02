Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió en su primera respuesta a la jueza de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a la jueza de la dana los mensajes que escribió el 29 de octubre de 2024 a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, en plena emergencia de la dana y poco antes de que se enviara el Es Alert de las 20.11 horas. Unos mensajes que Núñez Feijóo omitió en su primera respuesta a la jueza de la dana ya que se solo transcribió en el acta notarial las respuestas de Mazón.

El primer mensaje de Feijóo a Mazón lo escribió antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas. El líder del PP escribe a Mazón a las 19.59 horas: «Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo».

Un mensaje al que Mazón contestó, a las 20.08 horas. "Gracias Presi", le escribe a las 20.08 horas. Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, asegura: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi . Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias , Mazón no llegó hasta las 20.28 horas .

En otra de las comunicaciones, Feijó aconseja a Mazón «Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación…. Es la clave», según los mensajes de Feijóo que acaba de adelantar ABC y en los que también se interesa por cuál ministro tenía la Generalitat de "referencia", en una jornada tan complidada. Y dado que el presidente del Gobiermo, Pedro Sánchez, se encontraba de viaje oficial a la India.