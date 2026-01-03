Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

"Confiamos en que se eviten represalias", señala

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat tras la investidura de Pérez Llorca el pasado 2 de diciembre. Durante su encuentro, el presidente del ejecutivo valenciano ha pedido un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano, quien, a su juicio, "lleva años sufriendo una grave crisis humanitaria".

De esta manera se ha expresado Pérez Llorca en un mensaje publicado en sus redes sociales, después de que el Gobierno de Venezuela haya denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.

"Desde la Comunitat Valenciana trasladamos nuestra preocupación y cercanía al pueblo venezolano en un momento de profunda incertidumbre. Pensamos especialmente en la población civil, en los más de mil presos políticos y en sus familias, y en quienes llevan años sufriendo una grave crisis humanitaria", ha subrayado el jefe del Consell.

Llorca, además, ha manifestado que, "con prudencia, confiamos en que se eviten represalias y se abra un camino de transición pacífica que garantice la protección de las personas, los derechos humanos y la paz". "Acompañamos a los venezolanos que viven entre nosotros y a sus seres queridos en Venezuela", ha sentenciado.

