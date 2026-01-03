Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"
"Confiamos en que se eviten represalias", señala
Europa Press
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano, quien, a su juicio, "lleva años sufriendo una grave crisis humanitaria".
De esta manera se ha expresado Pérez Llorca en un mensaje publicado en sus redes sociales, después de que el Gobierno de Venezuela haya denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.
"Desde la Comunitat Valenciana trasladamos nuestra preocupación y cercanía al pueblo venezolano en un momento de profunda incertidumbre. Pensamos especialmente en la población civil, en los más de mil presos políticos y en sus familias, y en quienes llevan años sufriendo una grave crisis humanitaria", ha subrayado el jefe del Consell.
Llorca, además, ha manifestado que, "con prudencia, confiamos en que se eviten represalias y se abra un camino de transición pacífica que garantice la protección de las personas, los derechos humanos y la paz". "Acompañamos a los venezolanos que viven entre nosotros y a sus seres queridos en Venezuela", ha sentenciado.
- Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
- Francisco, ingresado de urgencia
- Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Dos detenidos por el accidente mortal en el colegio de Massanassa
- La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
- La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa
- El Ventorro no quiere selfies