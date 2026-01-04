Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell valenciano traslada su apoyo a una "transición democrática y pacífica" en Venezuela

Susana Camarero hace un llamamiento para trabajar por la “libertad y la democracia para Venezuela” y señala que el objetivo “es garantizar estabilidad, oportunidades y futuro para este país”

Camarero, en el centro de la imagen durante la manifestación venezolana en València.

Camarero, en el centro de la imagen durante la manifestación venezolana en València. / Ana Escobar (Generalitat Valenciana)

Ramón Pérez

Castellón

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha trasladado el apoyo del Gobierno valenciano a “una transición democrática y pacífica en Venezuela, con garantías, respeto a los derechos humanos y liberación de los presos políticos”.

Camarero asiste a la concentración

Así se ha expresado tras asistir junto a otros representantes del Consell a la concentración convocada hoy en València por la plataforma ‘España con VZLA – Hasta el final’, integrada por colectivos de venezolanos residentes en España, manifestación que ha tenido su réplica también en Castellón.

En concreto, junto a Camarero, han participado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

La vicepresidenta primera del Consell ha indicado que “tras años de opresión, pobreza y ataques a la población, los venezolanos eligieron en las urnas democracia y libertad, que también les fue arrebatada, con más ataques y represión”.

Reclamaciones al Gobierno

De hecho, desde el Gobierno valenciano se ha reiterado la defensa de la democracia en Venezuela, constituida por los legítimos ganadores de las elecciones del 28 de julio de 2024.

En esta línea, Camarero ha solicitado “responsabilidad” a todos los actores internacionales para que el objetivo sea trabajar por la libertad y la democracia para Venezuela con el objetivo de garantizar estabilidad, oportunidades y futuro para este país”, al tiempo que se pone fin a años de “castigo colectivo e inestabilidad”.

La vicepresidenta primera también ha exigido al Gobierno de Españaclaridad y firmeza en la defensa de la democracia y de los venezolanos que llevan años esperando justicia y futuro”.

