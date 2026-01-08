Morant reestructura al PSPV en el Congreso y las Corts y releva a Alejandro Soler y Toni Gaspar

Casi un año después del XV congreso en el que fue reelegida como secretaria general, Diana Morant ha decidido reestructurar los grupos parlamentarios en los que la federación valenciana tiene representación. Lo hace con el ascenso de dos nombres de dentro de su ejecutiva: el de Carmen Martínez, exalcaldesa de Quart de Poblet que será la nueva coordinadora del PSPV en el Congreso, y el de Maite García, secretaria del Área Institucional de la formación que asciende a síndica adjunta en las Corts. Los perjudicados son Alejandro Soler y Toni Gaspar respectivamente.

Son dos de los cambios que se han aprobado este jueves en la reunión de la dirección del partido con el que Morant ha estrenado el año del PSPV. Ha sido en Paiporta, en un claro guiño de la dirigente socialista de que el año nuevo, con un nuevo president de la Generalitat, no va a suponer que la formación deje de hablar de la dana. "No vamos a parar de hablar de la dana, hemos estado y estaremos hasta que haga falta, no se nos va a olvidar", ha señalado la también ministra de Ciencia antes de empezar el encuentro.

En este se han validado los cambios en los grupos parlamentarios para, según han explicado fuentes de la dirección, "adaptarse a la nueva etapa" con Carlos Mazón fuera del Palau y Juanfran Pérez Llorca al frente del Ejecutivo autonómico. Estos cambios, además, han recordado que son los primeros que acomete Morant en los grupos parlamentarios en los que el PSPV tiene representación (Congreso, Senado y Corts) desde que fue elegida líder del PSPV, ya que su composición venía de antes, cuando todavía estaba al frente de la organización Ximo Puig.

En este sentido, el único que se mantiene intacto es el Senado donde continúa como enlace principal de la formación Rocío Briones, quien también es la portavoz en la comisión de investigación de la dana. Sí hay cambio y con cierta gracia interna en el Congreso donde Carmen Martínez será la nueva coordinadora del PSPV. Alcaldesa de Quart de Poblet durante 20 años, síndica adjunta la legislatura pasada, secretaria de Sanidad en la ejecutiva y presidenta de la comisión de investigación de la dana, Martínez es una veterana de largo recorrido en la que Morant se apoya para dirigir los trabajos de los socialistas en la Cámara Baja.

Reunión de la ejecutiva del PSPV, celebrada este jueves en Paiporta. / Levante-EMV

Este puesto lo pierde Alejandro Soler quien fue hace dos años uno de los dos rivales de Morant para dirigir el partido. Esta misma semana, de hecho, la publicación de unos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos mostraban el apoyo del exministro a Soler que, por otra parte, desmentía una de las tesis que señalaba el presidente del Gobierno en ese cruce de 'whatsapps': que Soler señalaba que Sánchez no aguantaría hasta 2027. El dirigente alicantino continúa teniendo responsabilidades internas, no en vano, es el líder local en Elx y presidente en la provincial de Alicante además de ser el portavoz en la comisión dana.

Mensaje a Feijóo

El otro cambio sustancial se da en las Corts con el ascenso de Maite García como nueva síndica adjunta. Incorporada a la cámara esta legislatura, la exconcejala de Alfàs del Pi tiene un puesto relevante en la ejecutiva como secretaría del Área Institucional, un cargo orgánico que ahora se complementa con el puesto parlamentario. En su lugar, el que pierde esta responsabilidad es el expresidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, una persona próxima a Carlos Fernández Bielsa. Asimismo, Ramón Abad, persona próxima a Elx, sustituye a García como coordinador territorial de Alicante en las Corts.

Además de los cambios internos, Morant ha destacado la labor del Gobierno central en la reconstrucción tras la dana, insistiendo en que la evolución es "impresionante" y que ocho de cada diez euros invertidos han sido financiados por el Estado, y ha criticado contra el Consell elevando el tono asegurando que fueron "negligentes" el día de la dana y son "inútiles" en la reconstrucción. Asimismo, ha reclama como previa a la declaración de Alberto Núñez Feijóo en la causa de la dana que el líder del PP "diga la verdad" porque "mentir en política es inaceptable", pero hacerlo "en un drama como el de la dana es inhumano".

Fija en la Universidad de Alicante su gran cónclave

La ejecutiva del partido ha aprobado este jueves la celebración de una conferencia política los días 16 y 17 de mayo en la Universidad de Alicante (UA), un evento que fuentes socialistas describen como el “acontecimiento político más importante” de la organización en 2026 y que aspira a funcionar como punto de partida de un programa de gobierno elaborado en contacto directo con colectivos sociales.

Según el entorno de Morant, la conferencia reunirá a 627 delegados y contará con más de un centenar de invitados procedentes de la sociedad civil. La dirección socialista pretende que el encuentro no se limite a un formato interno, sino que sirva para escenificar una fase más propositiva de la oposición y para “armar junto a los colectivos una alternativa de gobierno” en la Comunidad Valenciana. Fuentes del PSPV insisten en que el objetivo es trasladar la imagen de un partido “preparado para gobernar” y de una candidata “lista para liderar el proyecto”, en un contexto marcado por el cambio de etapa en la Generalitat tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca.

07/08/2025 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Morant es una ingeniera de telecomunicación y política española, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España desde noviembre de 2023. Además, es la actual Secretaria general del PSPV-PSOE desde marzo de 2024, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

En cuanto al diseño del evento, el PSPV evita hablar de un congreso tradicional. Fuentes del entorno de Morant señalan que se trabaja en un formato mixto que combine elementos “clásicos” con propuestas “más innovadoras”, con interacción y con protagonismo del público asistente. La organización quiere que la centralidad no esté solo en una mesa de ponentes, sino también en la participación directa de activistas y representantes sociales, en coherencia con la idea de que el proyecto no se “imponga desde arriba”.

La dirección socialista no descarta, además, que la conferencia cuente con una “pátina” nacional e internacional, con referentes que contribuyan a conectar con debates más amplios de la izquierda, aunque el foco, insisten las mismas fuentes, estará puesto en la Comunidad Valenciana y en la construcción de una alternativa de gobierno con acento propio.

En el PSPV enmarcan la cita como una actualización necesaria del proyecto político. “Las cosas cambian rápido”, apuntan antes de recordar que desde que Morant asumió la Secretaría General ha pasado por una crisis institucional y por un relevo en la presidencia de la Generalitat. La conferencia, sostienen, permitirá pasar de una etapa centrada en la denuncia a otra más propositiva sin abandonar los ejes de confrontación con el Consell, desde la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 hasta el pacto PP-Vox y las políticas en sanidad, educación o vivienda.