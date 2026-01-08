Un valenciano, entre los presos liberados en Venezuela

Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de nacimiento y de 52 años, es uno de los presos liberados en Venezuela como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, según el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

De esta forma anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, entre los que se encontraba Gorbe Cardona.

Encarcelado en El Rodeo

Exgerente de una empresa de telefonía en Murcia, fue detenido en diciembre del 2024 acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó extorsión policial y finalmente fue apresado ya que el hecho de estar en condición de permanencia irregular no es motivo de arresto.

Se encontraba encarcelado en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas y bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto a otros hispano-venezolanos con doble nacionalidad. En octubre del 2025 recibió la visita en la prisión del cónsul español en Caracas, Ramón Molina.

Decenas de personas piden "libertad" para Venezuela en València / Eduardo Ripoll

Gorbe Cardona ya se prepara para viajar rumbo a España asistido por la embajada española en Caracas: "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente", han señalado fuentes oficiales.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha apuntado hay cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, entre los presos cuya liberación acaba de anunciar el presidente del Parlamento de Venezuela.

Españoles presos en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

¿Por qué fue detenido?

En el procedimiento administrativo migratorio, la propia ley dice que las medidas cautelares para asegurar la deportación/expulsión no deben implicar privación o restricción de la libertad personal. Por eso, si alguien es detenido únicamente por visa vencida, lo usual (en legalidad formal) es que se trate de conducción para verificación o de una fase de ejecución de salida, más que de una prisión como sanción cautelar migratoria.