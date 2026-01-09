Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaBonificaciones basuraBorrasca GorettiEmpresas que más crecenNational Geographic
instagramlinkedin

Tribunales

El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de los móviles oficiales con todos los datos borrados

La dirección general de Tecnologías de la Información remite un informe a la causa de la dana

José Manuel Cuenca, exjfe de gabinete de Mazón y asesor del expresidente, el segundo día que fue a declarar.

José Manuel Cuenca, exjfe de gabinete de Mazón y asesor del expresidente, el segundo día que fue a declarar. / Francisco Calabuig

Laura Ballester

Catarroja

El exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió uno de los cuatro móviles oficiales de los que disponía el pasado 7 de enero con todos los datos borrados, según un informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) aportado a la causa de la dana.

"Este móvil ha sido reseteado antes de su entrega a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante.", señala el informe oficial de la Dgtic, que acaba de ser notificado a las partes.

Este informe había solicitado por la jueza de la dana, después de que la exconsellera Salomé Pradas publicara los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete José Manuel Cuenca, el día de la dana. Unos mensajes que han dado un giro copernicano a la causa de la dana ya que Cuenca llega a ordenar a la entonces consellera Salomé Pradas: "Salo, de confinar nada". Unos mensajes que provocaron que Cuenca fuera citado a declarar por segunda vez en el juzgado de Catarroja (y también en el Congreso de los Diputados). Y que se le preguntara si accedía a entregar de forma voluntaria sus mensajes del día de la dana. Aunque ante tal petición, alegó que había cambiado de móvil y que perdió los mensajes del 29 de octubre de 2024.

De ahí que, a petición de varios abogados de la causa de la dana, el exjefe de gabinete de Mazón accedió a autorizar a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Dgtic) que intente recuperar sus mensajes del 29 de octubre. Aunque José Manuel Cuenca pidió que se respete su privacidad. Y más después de que se publicaran los mensajes de Pradas ya que, aseguró haber recibido amenazas con fotos de sus hijas a través de una red social. Tengo que proteger a mi familia además de colaborar. Si ustedes necesitan comunicaciones con otras personas solicítenlo a las otras personas", llegó a decir.

La Dgtic sí ha entregado un informe en el que confirma que José Manuel Cuenca ha tenido a su disposición tres móviles y una tablet que se le entregaron el 9 de agosto de 2023, el 2 de agosto de 2024 y el 24 de junio de 2025.

Las herramientas informáticas sí han permitido detectar que el último teléfono del que dispuso José Manuel Cuenca, un Iphone 14 Pro Max "tuvo instalado whatsapp, pero no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación". Y que estuvo activo hasta el 9 de diciembre "aunque no se puede determinar su uso". Y desde el 10 de diciembre "este terminal no ha tenido conexión a datos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
  2. Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
  3. Francisco, ingresado de urgencia
  4. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  5. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  6. Dos detenidos por el accidente mortal en el colegio de Massanassa
  7. La prueba de C1 de valenciano se elimina de los procesos selectivos
  8. La ‘start-up’ del aeropuerto de Castellón Arkadia Space lleva al espacio su sistema de propulsión con combustible verde pionero en Europa

Feijóo admite que desconocía dónde estaba Mazón cuando le envió los primeros tres mensajes el 29-O

El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de los móviles oficiales con todos los datos borrados

El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de los móviles oficiales con todos los datos borrados

El pacto Iglesia-Estado abre una vía para indemnizar a 12 víctimas de pederastia en Castellón

El pacto Iglesia-Estado abre una vía para indemnizar a 12 víctimas de pederastia en Castellón

Feijóo defiende ante la jueza que la dana fue "una emergencia nacional que debería haber asumido el ministro de interior"

La Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo modelo de financiación

La Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo modelo de financiación

Feijóo admite que desconocía dónde estaba Mazón cuando le envió los primeros tres mensajes el 29-O

Feijóo admite que desconocía dónde estaba Mazón cuando le envió los primeros tres mensajes el 29-O

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza de la dana: "Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber"

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza de la dana: "Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber"

El pacto Iglesia-Estado abre una vía para indemnizar a 115 víctimas valencianas de pederastia

El pacto Iglesia-Estado abre una vía para indemnizar a 115 víctimas valencianas de pederastia
Tracking Pixel Contents